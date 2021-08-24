Regelmatig stofzuigen

Ongeacht de hoogte van de pool is het aan te raden een tapijt minimaal één keer per week grondig te stofzuigen. Stofzuigers hebben in de regel een omschakelbare vloerzuigmond, waarmee je kunt kiezen tussen een stand voor harde vloeren en een stand voor tapijten. Bij een hoogpolig tapijt moet een gladde tapijtborstel worden gebruikt, omdat anders de vezels losgetrokken kunnen worden. Bij textiele vloerbedekkingen, oftewel vaste tapijten, kan het resultaat verbeterd worden door gebruik te maken van een turbomondstuk. In het algemeen: werk bij het stofzuigen niet te snel en beweeg de zuigmond gelijkmatig over de vloer.

Als kinderen of huisdieren deel uitmaken van het huishouden, dan is een accu-rolveger of een accu-stofzuiger aan te bevelen voor een snelle tussendoor reiniging.