Tapijt reinigen kan makkelijker
Vloerbedekking krijgt in het dagelijks leven veel te verduren: pootjes van huisdieren, koekkruimels, koffievlekken of vuile schoenzolen - veel vuil hoopt zich in de loop der tijd op, vooral in vloertapijten. Hoe reinig je tapijten het best en verwijder je de hardnekkigste vlekken het snelst - een overzicht.
Waarom moeten tapijten regelmatig worden gereinigd?
Een mooi tapijt maakt de woning behaaglijk, geeft sfeer en zorgt voor lekkere warme voeten. De textiele vloerbedekking ziet er niet alleen goed uit, heeft ook een goede antislipwerking en dempt de loopgeluiden. Afhankelijk van de hoogte van de pool is het onderhoud van een tapijt makkelijker of intensiever. De hoeveelheid benodigd onderhoud wordt mede bepaald door hoe intensief het tapijt wordt gebruikt. Een regelmatige en grondige reiniging ervan is aan te raden voor alle tapijten: voor het behoud van de uitstraling, het verlengt de levensduur en zorgt voor de noodzakelijke hygiëne doordat dieperliggend vuil wordt losgemaakt en haren van huisdieren en schadelijke huismijten worden verwijderd.
Regelmatig stofzuigen
Ongeacht de hoogte van de pool is het aan te raden een tapijt minimaal één keer per week grondig te stofzuigen. Stofzuigers hebben in de regel een omschakelbare vloerzuigmond, waarmee je kunt kiezen tussen een stand voor harde vloeren en een stand voor tapijten. Bij een hoogpolig tapijt moet een gladde tapijtborstel worden gebruikt, omdat anders de vezels losgetrokken kunnen worden. Bij textiele vloerbedekkingen, oftewel vaste tapijten, kan het resultaat verbeterd worden door gebruik te maken van een turbomondstuk. In het algemeen: werk bij het stofzuigen niet te snel en beweeg de zuigmond gelijkmatig over de vloer.
Als kinderen of huisdieren deel uitmaken van het huishouden, dan is een accu-rolveger of een accu-stofzuiger aan te bevelen voor een snelle tussendoor reiniging.
Tip voor mensen met een allergie: stofzuiger met waterfilter
Een alternatief voor stofzuigers met filterzakken zijn stofzuigers met waterfilter. Ze zorgen niet alleen voor een kruimelvrije vloerbedekking, maar ook voor schone en frisse lucht. Een waterfilterstofzuiger filtert 99,5% van alle deeltjes uit de lucht, bindt vuil, mijten, schimmelsporen enz. in het water en zorgt zo voor een aangenamer binnenklimaat - vooral aangenaam voor mensen met allergieën. Positief bijeffect: stofzuigen vermindert ook de nare geuren in huis.
Basisreiniging: poriëndiep reinigen met sproei-extractiereiniging
Zelfs bij regelmatig stofzuigen zullen tapijten er na verloop van tijd lelijk uit gaan zien. Omdat bij stofzuigen alleen het vuil van het tapijtoppervlak wordt verwijderd. Door tapijten met langere tussenpozen intensiever te reinigen, verwijder je al het vuil dat zich in de loop van de tijd - ondanks de regelmatige reiniging - heeft verzameld, Een basisreiniging met een sproei-extractiereiniger verlengt de levensduur van een tapijt en verbetert de hygiëne omdat vuil maar ook vetresten en onaangename geurtjes zich laten verwijderen.
Het principe is eenvoudig: bij sproei-extractiereiniging wordt in één keer water met reinigingsmiddel opgespoten en meteen weer met het vuil opgezogen. in een tweede bewerking moet worden gespoeld met schoon water om de laatste resten reinigingsmiddel te verwijderen. Het tapijt moet volledig kunnen drogen voordat je er weer op gaat lopen. Na het drogen kan het opnieuw grondig worden gestofzuigd.
Meer tips voor het werken met de sproei-extractiereiniger:
- warm water verbetert de reinigingsprestaties en het eindresultaat in vergelijking met koud water. Maar wel voorzichtig: het water mag niet te heet zijn, anders kunnen de vezels van bijvoorbeeld wollen tapijten of de kleeflaag van gelijmde tapijten beschadigd raken.
- Bij tapijten moet de vloerverwarming vóór het reinigen worden uitgeschakeld om kleur- of materiaalveranderingen tijdens het droogproces - veroorzaakt door de vloerverwarming - te voorkomen.
- Test de reinigende werking altijd eerst op een onopvallende plek.
Overigens reinig je met de sproei-extractiereiniger niet alleen grondig tapijten, maar ook stofferingen, matrassen en stoelen van auto's.
Vloerkleden wassen
Afhankelijk van het materiaal en het formaat kunnen vloerkleden ook gewassen worden. Kleinere kleden van katoen, wol en synthetische materialen (bijv. polyester) zijn bijzonder gemakkelijk schoon te krijgen. Ze kunnen met de hand gewassen worden of op 30°C op een fijnwasprogramma in de wasmachine. Alle andere materialen zoals raffia, sisal of kokosvezel, kunnen beter voorzichtig met alleen water en een geschikt reinigingsmiddel worden behandeld.
Vlekken uit vloerbedekkingen verwijderen
Of het nu tijdens een maaltijd is, een avondje tv kijken op de bank of kinderen die in huis aan het ravotten zijn - etensresten, drankjes en vuil komen vaak sneller op het tapijt terecht dan u kunt reageren. Maar geen paniek: Met de juiste tips, kunt u weer van de vlekken afkomen.
Tip 1: handel snel
Met name bij vlekken met vocht is direct ingrijpen belangrijk, omdat vloeistoffen snel tot in de vezels kunnen doordringen en dan vaak moeilijk weer te verwijderen zijn. Is er een ongelukje gebeurd, dan moet u het vocht snel opdeppen met een droge doek of veel keukenpapier. Oefen echter geen druk uit, omdat rode wijn, sap en dergelijke anders steeds verder in het tapijt kan doordringen en het weefsel zou kunnen beschadigen.
Tip 2: probeer het eerst met water
Ongeveer 90% van alle vlekken is op te lossen in water. Voordat u schoonmaakmiddelen of huismiddeltjes gebruikt, is het de moeite waard om te testen met een schone doek en warm water. Lost de vlek op, dan kan hij met lichte draaiende bewegingen van onder naar boven uit de vezel worden verwijderd. Een universele vlekkenverwijderaar helpt bij vlekken die niet oplossen: spuit het middel op een kleurvaste doek en dep de te behandelen plek totdat de vlek wegtrekt. Zorg er bij beide methoden altijd voor dat u een schoon gedeelte van de doek gebruikt.
De beste huismiddeltjes voor het reinigen van tapijten
- Bakpoeder: bakpoeder is een echte alleskunner in het huishouden, het kan ook gebruikt worden om vlekken te verwijderen. Breng het poeder aan op de te behandelen plek en besprenkel het voorzichtig met heet water. Dit opent de poriën van de vezels. Na enkele uren inwerktijd kan het bakpoeder weer af worden gedept of gezogen. De vlek zou dan niet meer te zien moeten zijn.
- Soda: naast bakpoeder is soda ook een beproefd huismiddeltje voor vlekken in tapijten. Gelijkmatig over de vlek strooien, met water bevochtigen en laten inwerken. Zodra alles droog is, zuigt u de poederresten op met de stofzuiger.
- Azijn: azijn helpt niet alleen tegen vuil en kalkaanslag, maar werkt ook tegen vlekken. De beste manier om tapijten schoon te maken is om azijnessence te gebruiken, omdat het kleurloos is en kan worden verdund met water.
Meng water en azijn in een verhouding van 1:1 en breng het met een katoenen doek aan op de vlek. De te behandelen plek zachtjes deppen en niet wrijven. Laat het ongeveer een half uur intrekken en neem het daarna nog eenmaal grondig af met schoon water.
- Scheerschuim: schuim op de vlek aanbrengen en langzaam inmasseren met een borstel of doek. Laat minimaal een uur intrekken. Daarna kan het scheerschuim samen met het losgeweekte vuil voorzichtig afgeveegd worden met een doek.
- Zout: een beproefd huismiddeltje voor rode wijnvlekken is zout: De vlek van buiten naar binnen bestrooien met het zout en laten drogen. Het vocht wordt door de zoutkorrels opgenomen. Na een paar uur kan het zout er eenvoudig af worden gezogen.
In het geval van kwetsbare tapijten en reeds opgedroogde vlekken - die niet meer verwijderd kunnen worden met de gebruikelijke reinigingsmiddelen en huismiddeltjes - is het beter een professionele reiniging van het tapijt door professionals te overwegen.
De polen van het tapijt weer netjes met de stoomreiniger
Als de meubels verplaatst zijn, ontstaat er vaak een probleem: drukplekken, duidelijk zichtbare afdrukken op de oude plek in het tapijt. Met behulp van een stoomreiniger kunnen tapijtvezels opnieuw omhoog gebracht worden zodat de lelijke plekken verdwijnen: simpel een droge doek op de te behandelen plek leggen en met hete stoom behandelen. Het water zorgt ervoor dat de vezels zich langzaam opzetten en terugkeren naar hun oorspronkelijke vorm.
Een alternatief is de Carpet Glider, verkrijgbaar als accessoire voor de stoomreiniger. Eenmaal aan het vloermondstuk bevestigd, kan deze eenvoudig over het tapijt gehaald worden. Positief bijeffect: de textielvezels worden niet alleen rechtgetrokken, de onaangename geurtjes verdwijnen ook.
Deze werkwijze kan ook worden gebruikt na het reinigen van het tapijt of gewoon tussendoor om het tapijt op te frissen. Zo blijft het tapijt lang mooi.