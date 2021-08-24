PVC en linoleum reinigen
PVC en linoleum zijn al heel lang bijzonder populaire vloerbedekkingen. Na een periode van teruglopende populariteit zijn ze inmiddels als designvloerbedekking weer helemaal terug. In principe is dit type vloerafwerking heel eenvoudig te onderhouden maar er zijn toch een aantal zaken waar bij de reiniging op gelet moet worden.
Elastische vloerafwerking op de juiste manier reinigen
Er zijn veel soorten elastische vloerbedekking en op het eerste gezicht verschillen de materialen niet veel van elkaar. De drie meest gebruikte zijn PVC, linoleum en elastomeer-vloerbedekking. De reiniging van deze vloerbedekkingen is in principe hetzelfde, maar er zijn wel verschillen met betrekking tot het gebruik van de verschillende reinigingsmiddelen.
PVC-vloeren
PVC bestaat uit polyvinylchloride en is verkrijgbaar in stroken, tegels of als kliktegels. Het materiaal geldt als bijzonder sterk en is bestand tegen sterke alkaliën en mechanische belasting. Daarentegen kunnen zuurhoudende reinigingsmiddelen de kleuren aantasten. Ook moet men voorzichtig zijn met organische oplosmiddelen. Soortgelijke stoffen als schoensmeer, roet, strepen van viltstiften enz. kunnen in de vloerbedekking trekken, dit proces wordt ook wel migratie genoemd. PVC is gevoelig voor gloeiende sigaretten en vonken.
Linoleum
Linoleum wordt gezien als het milieubewuste alternatief voor PVC-vloeren, omdat het materiaal wordt vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen zoals lijnolie, kurk- of houtmeel en natuurlijke harsen. De vloerbedekking geleidt warmte maar heel langzaam en wordt daarom als voetwarm gezien. In tegenstelling tot PVC is linoleum gevoelig voor sterke alkalische reinigers (pH-waarde >10) en mechanische belasting. Daardoor kan het relatief goed tegen organische oplosmiddelen en gloeiende sigaretten. Linoleum beschikt over vochtregulerende eigenschappen maar is gevoelig voor te veel vocht.
Elastomeer-vloerbedekking/rubberen vloerbedekking
Elastomeer-vloerbedekking wordt zelden gebruikt in privéruimtes, maar wel vaak in gemeenschappelijk gebruikte ruimtes als trappenhuizen en bijkeukens. De vloerbedekking is zeer sterk maar kan niet goed tegen sterk alkalische reinigingsmiddelen (pH-waarde >10). Zuurhoudende reinigingsmiddelen kunnen kleurveranderingen veroorzaken, maar rubberen vloerbedekkingen zijn relatief ongevoelig voor gloeiende sigaretten of vonken.
Vloerbedekking herkennen met de papercliptest
Als u niet zeker weet met welk materiaal u te maken hebt, kunt u de zogenaamde papercliptest uitvoeren. Eerst zoekt u een onopvallende plek in de ruimte. Dan verhit u de punt van een gebogen metalen paperclip gedurende ca. 5 seconden met een aansteker. Druk de hete metalen punt gedurende ca. 3 seconden in de vloerbedekking en trek hem dan weer terug. Nu is het mogelijk om op basis van het ontstane gaatje, de manier van indringen en de geur bepalen om welke vloerbedekking het hier gaat.
PVC-vloeren
- De hete paperclip dringt relatief eenvoudig in het materiaal.
- PVC-vloeren smelten aan de oppervlakte.
- Er ontstaat een gaatje met een verdikking.
- Als het heet is kunnen er draden ontstaan.
- De resten op de paperclip veroorzaken roet bij het verbranden.
- Het ruikt scherp.
Linoleum
- De hete paperclip dringt relatief eenvoudig in de vloerbedekking.
- Linoleum smelt niet aan de oppervlakte.
- Er ontstaat een zwarte verkleuring zonder verdikking aan de oppervlakte.
- Het ruikt naar verbrand hout of lijnolie.
Elastomeer-vloerbedekking (rubberen vloerbedekking)
- De hete paperclip dringt bijna niet door in de vloerbedekking.
- De elastomeer-vloerbedekking smelt niet aan de oppervlakte.
- Er ontstaat een klein gaatje zonder verdikking.
- Het geeft de typische geur van verbrand rubber.
Schone vloeren in 2 stappen
De meest voorkomende reinigingsmethode is een combinatie van stofzuigen en nat dweilen. In de eerste stap wordt los vuil zoals stof en haren met een in de winkel verkrijgbare stofzuiger weggehaald. Vervolgens wordt de vloer met een vloerwisser of een mop nat afgenomen. Idealiter wordt de mop regelmatig uitgewrongen met een wringer zodat direct contact met het vuil zoveel mogelijk wordt vermeden. Eerst moeten de randen van de hele ruimte worden schoongemaakt waarna vanaf de verste hoek in gelijkmatige banen naar de deur toe wordt gewerkt.
Na een beetje oefening kan met deze handmatige methode zeer snel worden schoongemaakt, maar er "kleven" ook enkele nadelen aan: hardnekkige verontreinigingen moeten extra bewerkt worden om ze weg te krijgen. De meeste vloerwissers gebruiken bij het reinigen redelijk veel water, zodat het vrij lang duurt voordat de vloer weer droog is.
Sneller reinigen met een elektrische Floor Cleaner
Een modern alternatief zijn elektrische Floor Cleaners zoals de apparaten van de Kärcher FC-serie. De microvezel reinigingsrollen draaien met 500 omwentelingen per minuut en verwijderen moeiteloos zelfs het hardnekkigste vuil. Dat is zeker bij oppervlakken van moderne PVC- en designvloerbedekking met een structuur een groot voordeel. Het vuile water wordt opgevangen in een aparte tank, zodat er altijd met vers water wordt gewist.
Voor PVC-vloeren, linoleum en elastomeer-vloerbedekking kan gebruik worden gemaakt van een universeel reinigingsmiddel. Omdat het apparaat slechts weinig water nodig heeft, is ook een klein beetje reinigingsmiddel voldoende. Bij bedekkingen met structuur wordt aangeraden om de vloeren eenmaal in de lengte en dan nog een keer in de breedte te reinigen, zodat ook de diepere delen van de oppervlaktestructuur worden bereikt. Bij bedekkingen met houtnerf moet altijd in de richting van de nerf worden gewerkt.
Hygiënisch reinigen met de stoomreiniger
Als alternatief voor de handmatige vloerwisser kan ook een stoomreiniger worden gebruikt. Stoomreinigers produceren hete stoom en werken daardoor bijzonder hygiënisch. Dankzij de hoge temperaturen worden 99,99% van de bacteriën en virussen verwijderd, geheel zonder chemische reinigingsmiddelen. Daarnaast zijn stoomreinigers ook bijzonder geschikt voor mensen met allergieën en gezinnen met kleine kinderen, die op de vloer niet in aanraking mogen komen met agressieve schoonmaakmiddelen. Omdat de stoomproductie het water demineraliseert, laat de stoom na het reinigen ook geen kalkresten of strepen achter. Door de warmte van de stoom droogt de vloer vlot en kan hij sneller weer worden belopen.
Voor de reiniging van vloeren worden passende wisovertrekken voor het vloermondstuk gebruikt. Schuif het vloermondstuk na de stoomafgifte vlot in overlappende banen heen en weer. Voeg slechts zoveel stoom toe als nodig is om het vuil los te maken. Bij vloeren met structuur wordt aangeraden kruiselings te wissen om de diepe gedeeltes van de structuur schoon te krijgen. De verontreinigde overtrekken moeten regelmatig worden vervangen.
Veelvoorkomend vuil op PVC-vloeren en linoleum verwijderen
Oud wisonderhoud
Als gedurende langere tijd met te veel reinigingsmiddel nat gewist werd, kunnen er laagjes zijn gevormd. In deze laagjes verzamelen zich in de loop der tijd vuildeeltjes, waardoor de vloer er minder mooi uit gaat zien. De beste manier om de door het wissen ontstane laagjes te verwijderen is met een Floor Cleaner en heet water (maximaal 60 °C). Beweeg daarvoor meerdere malen zowel in de lengte als in de breedte over de vlakken zonder daarbij reinigingsmiddelen te gebruiken. Herhaal dit net zolang tot er in de vuilwatertank geen schuim meer ontstaat.
Schoonmaken na bouwactiviteiten
Als de ruimte geschilderd of gerenoveerd wordt, is het belangrijk dat het achtergebleven vuil wordt verwijderd. In de bouwfase worden vaak potloodstrepen gebruikt voor de maatvoering, deze kunnen eenvoudig worden verwijderd met een gummetje. Verfvlekken na het schilderen kunnen worden verwijderd met een houten wig of warm water en een zachte, niet-schurende spons. Lakspetters of lijmresten kunnen op linoleum en elastomeer worden verwijderd met een oplosmiddel zoals een universele vlekverwijderaar, PVC kan hier soms slecht op reageren, dit moet dan eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd.
Ingetrokken vlekken verwijderen
Vooral bij PVC-vloeren, maar ook bij de andere soorten vloeren, kan het gebeuren dat er stoffen zoals schoensmeer, viltstift of voedingsmiddelenkleuren in de vloerbedekking trekken. Als het proces nog niet te lang gaande is, kan de vlek voorzichtig worden verwijderd met een oplosmiddel zoals een universele vlekverwijderaar. Als huismiddeltje om te bleken is een 3%-oplossing van waterstofperoxide geschikt. In veel gevallen is het verwijderen van de gemigreerde verontreiniging niet meer mogelijk.
Kaarsvet verwijderen
Verschillende vlekken kunnen de vloerbedekking er lelijk uit laten zien en moeten dan afzonderlijk worden behandeld. Kaarsvet kan worden gesmolten en met een keukendoek worden verwijderd. Dat lukt het beste door er warm water op te gieten, of door een föhn of stoomreiniger te gebruiken. Let op: PVC is warmtegevoelig, daarom moet het eerst op een onopvallende plaats worden getest.