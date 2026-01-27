Veelzijdige en etiketvrije universele vlekverwijderaar RM 769. De oplosmiddelhoudende vlekverwijderaar is geschikt voor het vlekken op alle textiele bekledingen en meubelstoffen en voor de tussentijdse en grondige reiniging van oplosmiddelbestendige harde oppervlakken op deuren, bureaus en andere inventaris. De krachtige en zeer snelwerkende vlekkenverwijderaar verwijdert betrouwbaar hardnekkig, niet in water oplosbaar vuil zoals olie, teer, schoensmeer, lijm of inkt en overtuigt met zeer goede reinigingsresultaten en hoge gebruiksveiligheid.