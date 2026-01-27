Universele vlekverwijderaar RM 769, 500ml
Universele vlekverwijderaar voor het verwijderen van niet in water oplosbaar, hardnekkig vuil van alle oplosmiddelbestendige textiele en niet-textiele oppervlakken.
Veelzijdige en etiketvrije universele vlekverwijderaar RM 769. De oplosmiddelhoudende vlekverwijderaar is geschikt voor het vlekken op alle textiele bekledingen en meubelstoffen en voor de tussentijdse en grondige reiniging van oplosmiddelbestendige harde oppervlakken op deuren, bureaus en andere inventaris. De krachtige en zeer snelwerkende vlekkenverwijderaar verwijdert betrouwbaar hardnekkig, niet in water oplosbaar vuil zoals olie, teer, schoensmeer, lijm of inkt en overtuigt met zeer goede reinigingsresultaten en hoge gebruiksveiligheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (ml)
|500
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
Videos
Toepassingen
- Voorbereiding van de wagen
- Textiel- en oppervlaktereiniging