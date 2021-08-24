Tussendoor: vlekverwijdering op één plek

Vlekken op de bank of autostoel kunnen vervelend zijn: chocolade, rode wijn, vetvlekken of vuil van buiten. Snel weghalen is het beste want:

verse vlekken zijn beter te verwijderen

oude vlekken zijn moeilijk te definiëren

vlekken kunnen groter worden als ze langer inwerken.

In principe is het bij vochtige vlekken altijd belangrijk om snel actie te ondernemen en de vloeistof direct met een droge, schone doek op te nemen. Wrijf daarbij nooit, want dan dringt de vloeistof juist dieper in de vezels en kan de stof beschadigd raken.

90% van alle vlekken zijn in water oplosbaar. Met een witte doek en lauw water kan dat snel worden getest. Als de vlek door het water oplost, kan hij met een doek en licht draaiende bewegingen van beneden naar boven uit de vezels worden verwijderd.

Bij vlekken die niet met water oplossen kan gebruik worden gemaakt van een universele vlekverwijderaar: sproei dit op een kleurbestendige doek en dep daarmee net zolang op de vlek tot deze weg is. Om resten van reinigingsmiddel uit het textiel te verwijderen, kan het oppervlak daarna met een tapijtreiniger worden afgenomen. Ook hier geldt: controleer altijd eerst op een onopvallende plek of het materiaal ertegen bestand is.