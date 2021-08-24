Stoffering reinigen: zo blijven de bank, autostoelen en matrassen langer mooi
Een gezellig avondje op de bank met hapjes en drankjes, ravottende kinderen of huisdieren, voor je het weet zit de bekleding onder de kruimels en vlekken. En ook bij het autorijden komt er weleens wat op de stoelen terecht. Met deze tips en hulpmiddelen wordt de stoffering weer schoon.
Waarom moeten gestoffeerde meubels regelmatig worden gereinigd?
De bank en de TV-stoel maken de woonkamer comfortabel en worden daarom ook veel gebruikt. Ze zijn echter erg gevoelig voor vlekken. Om er lang plezier van te hebben, moet de stoffering regelmatig gereinigd en onderhouden worden. Daar zijn verschillende redenen voor:
- dieper liggend vuil wordt verwijderd.
- Vieze vlekken verdwijnen.
- Haar van dieren en voor de gezondheid schadelijke mijten worden weggehaald.
- Het meubelstuk blijft er mooi uitzien en het gaat langer mee.
Dat geldt overigens ook voor matrassen en autostoelen, die ook regelmatig gereinigd moeten worden.
Bij oppervlakkig vuil: stofzuigen
Oppervlakkig vuil op bekleding, bijvoorbeeld los vuil en kruimels, kan eenvoudig met een stofzuiger worden verwijderd. Daarbij is ook de keuze van de juiste accessoires van belang. Op bekleding werkt een luchtaangedreven turbo bekledingszuigmond erg goed. Hiermee worden diep zittend vuil, dierenhaar en zelfs schadelijke mijten, die zich met name in matrassen maar ook in gestoffeerde meubelen bevinden, grondig verwijderd.
Bij hardnekkige vlekken: sproei-extractiereiniging
Bekleding, autostoelen en matrassen kunnen met een sproei-extractieapparaat, ook tapijtreiniger genoemd, vezeldiep worden gereinigd. Zo worden zelfs de meest hardnekkige vlekken verwijderd. Het principe erachter is eenvoudig: water en reinigingsmiddel worden met de sproei-extractiereiniger op het materiaal gespoten en samen met het vuil weer uit de vezels gezogen. Het is daardoor een zeer grondig proces en de droogtijd is duidelijk korter dan bij handmatige reiniging.
Zo werkt het:
- groffer vuil eerst met de stofzuiger van de stoffering of autostoel verwijderen.
- Doe water in de tank van de sproei-extractiereiniger en voeg hier reinigingsmiddel voor tapijt en bekleding aan toe volgens de doseerinstructie.
- Sproei het water met het reinigingsmiddel gelijkmatig op 10 cm afstand tussen het mondstuk en de bekleding en laat het enkele minuten inwerken.
- Plaats het vloermondstuk op de bekleding en zuig het vocht langzaam en gelijkmatig op.
- Bij elkaar behorende delen van bekleding altijd volledig besproeien met water en reinigingsmiddel zodat er bij het drogen geen waterranden ontstaan.
- Herhaal de procedure net zo vaak tot er geen vuil en reinigingsmiddel meer uit de stoffen bekleding komt.
- Eventueel een- tot tweemaal spoelen met schoon water (temperatuur aanpassen aan materiaal).
- Laat de bekleding goed drogen en zorg tijdens het drogen voor een goede ventilatie in de kamer of auto.
- Na het drogen, bij voorkeur de volgende dag, nog een keer goed zuigen.
- Breng tot slot een textiel-impregneermiddel aan, zo blijft de bekleding langer schoon.
Op deze manier wordt zelfs een oude bank of sterk vervuilde autostoel weer schoon. Alvorens de sproei-extractie toe te passen moet het materiaal eerst worden gecontroleerd op waterbestendigheid, bij voorkeur op een onopvallende plaats. Overigens kan met een tapijtreiniger ook in één enkele stap reinigingsmiddel worden aangebracht dat tegelijk met het vuil weer wordt weggezogen.
Tip
Een tapijtreiniger kan ook worden gebruikt om resten van reinigingsmiddelen uit bekleding te verwijderen, bijvoorbeeld als vlekken handmatig zijn behandeld of als het reinigingsmiddel van de vorige reiniging nog in de vezels zit.
Tussendoor: vlekverwijdering op één plek
Vlekken op de bank of autostoel kunnen vervelend zijn: chocolade, rode wijn, vetvlekken of vuil van buiten. Snel weghalen is het beste want:
- verse vlekken zijn beter te verwijderen
- oude vlekken zijn moeilijk te definiëren
- vlekken kunnen groter worden als ze langer inwerken.
In principe is het bij vochtige vlekken altijd belangrijk om snel actie te ondernemen en de vloeistof direct met een droge, schone doek op te nemen. Wrijf daarbij nooit, want dan dringt de vloeistof juist dieper in de vezels en kan de stof beschadigd raken.
90% van alle vlekken zijn in water oplosbaar. Met een witte doek en lauw water kan dat snel worden getest. Als de vlek door het water oplost, kan hij met een doek en licht draaiende bewegingen van beneden naar boven uit de vezels worden verwijderd.
Bij vlekken die niet met water oplossen kan gebruik worden gemaakt van een universele vlekverwijderaar: sproei dit op een kleurbestendige doek en dep daarmee net zolang op de vlek tot deze weg is. Om resten van reinigingsmiddel uit het textiel te verwijderen, kan het oppervlak daarna met een tapijtreiniger worden afgenomen. Ook hier geldt: controleer altijd eerst op een onopvallende plek of het materiaal ertegen bestand is.
Tip: stoom tegen vlekken
Voor het reinigen van de bank en dergelijk is ook de stoomreiniger een handige hulp: om kleine vlekken te verwijderen richt u gewoon de puntstraalsproeier vanaf de zijkant (niet loodrecht) op de bekleding, houd de microvezeldoek eronder en laat de stoom ontsnappen. De stoomstraal “blaast’ de vlek bijna in de doek eronder.
Aanbeveling: controleer op een onzichtbare plek of de stof slecht reageert op de temperatuur. Als dat zo is, is deze methode niet geschikt voor de reiniging.
De beste huismiddeltjes om vlekken te verwijderen
Wie geen chemische reinigingsmiddelen wil gebruiken en geen tapijtreiniger bij de hand heeft, kan voor het verwijderen van vlekken ook een beroep doen op de beproefde huismiddeltjes.
Helpt bij bijna alle vlekken: soda
Soda is echt een alleskunner in het huishouden en is ook geschikt voor het verwijderen van vlekken van bijvoorbeeld koffie of rode wijn: strooi de poeder op de vlek, laat het een nacht inwerken en zuig het de volgende dag op.
Ook kan het gebruikt worden voor de natte reiniging: de bekleding eerst met een stofzuiger zuigen. Vermeng 1 eetlepel poeder met 1 eetlepel water en het sodapapje op de vlek aanbrengen. Zacht inwrijven met een vochtige spons of doek en laten drogen. Het gedroogde papje kan vervolgens van de bekleding worden gezogen.
Mineraalwater en zout tegen vlekken van rode wijn
Bij vlekken van rode wijn helpt mineraalwater: giet het voorzichtig op de vlek en dep het dan droog met een papieren doekje. Maar ook zout en aardappelmeel helpen bij het opzuigen van vloeistof: doe het op de vlek, laat het inwerken en zuig het vervolgens met de stofzuiger op. Als de vlekken al opgedroogd zijn, helpt citroensap of azijn: dompel een katoenen doekje erin, maak de vlek nat, laat het ca. 15 minuten inwerken en dep het daarna met keukenpapier. Sproei er tot slot nog koud water op en dep het dan opnieuw.
Citroensap tegen bloedvlekken
Zelfs bij een kleine verwonding kan het voorkomen dat er wat bloed op het matras of de bank druppelt. Als de bloedvlekken nog vers zijn, kunnen ze in het algemeen met koud water worden weggewassen. Tip: gebruik geen warm water, dat laat namelijk het eiwit in het bloed stollen waardoor dit zich met de vezels van de stof verbindt.
Als de vlekken al ingedroogd zijn, helpt citroenzuur: maak een papje van zout en citroensap en laat het ca. 30 minuten inwerken. Neem aansluitend het papje op met keukenpapier, besproei de plek met koud water en droog weer met papier. Een andere mogelijkheid is het reinigen met water en het beproefde huismiddeltje bakpoeder.
Afwasmiddel of zeep tegen vetvlekken
Meestal is warm water en vetoplossend afwasmiddel of zeep voldoende om vetvlekken uit gestoffeerde meubelen te verwijderen: verse vlekken deppen, oude vlekken met water een beetje natmaken. Aansluitend afwasmiddel of vloeibare zeep mengen met water en voorzichtig over de vetvlek verdelen. Dan wordt het mengsel ingemasseerd, waarbij de rand van de vlek als eerst moet worden bewerkt. Dep nadat de vlek is verwijderd alles nog een keer met schoon, warm water om de resten van het afwasmiddel te verwijderen.
De beste tips voor de reiniging van leren meubels
Lederen meubels vragen om een andere werkwijze bij het schoonmaken en onderhoud dan banken, stoelen en autostoelen met een stoffen bekleding. Stof en kruimels kunnen met een stofdoek worden verwijderd of voorzichtig met de stofzuiger opgezogen worden. Om leer te reinigen is het meestal voldoende om de oppervlakken af te vegen met een vochtige doek. Reinigingsmiddel met vetoplossers, zoals bijvoorbeeld afwasmiddelen, mogen niet worden gebruikt omdat ze het leer kunnen uitdrogen. Beter is het om een oplossing van zuivere zeep (neutrale zeep) in lauw water te gebruiken.
In principe mag leer nooit te vochtig gereinigd worden en moeten vloeistoffen, bijvoorbeeld van gemorste dranken, zo snel mogelijk worden verwijderd. Bovendien is het raadzaam om leer regelmatig te onderhouden met geschikte producten.
Tip
Reinigen met gedestilleerd of doorgekookt water. Zo ontstaan er geen kalkvlekken.