Hoe maak je een barbecue schoon: voor of na gebruik?

Een regelmatige reinigingsmaatregel voor elk gebruik kan zijn om de barbecue gedurende 15 minuten op de hoogste stand te verwarmen en vervolgens het rooster te reinigen met een speciale roosterreinigingsborstel. Zo kunnen achtergebleven etensresten of roest eenvoudig worden verwijderd. Dit proces doodt ook bacteriën. Voordat u voedsel op de barbecue legt, spuit u het rooster met een beetje anti-aanbakspray, dit voorkomt dat het voedsel blijft plakken.

Er zijn ook een paar trucjes om vet en resten bij het barbecueën tot een minimum te beperken. Wees spaarzaam met marinade en andere sauzen om te voorkomen dat er te veel op de barbecue druppelt. Dankzij aluminium lekbakken kunnen vet en andere vloeistoffen worden opgevangen, waardoor ze niet op het rooster, de bodem of in nauwe openingen van een barbecue terechtkomen. Grof vuil op een barbecue kan worden voorkomen door ‘indirect grillen’, zeker bij houtskoolbarbecues. Plaats hiervoor een aluminium lekbak in het midden van de bodem en stapel de houtskool links en rechts van de bak op. Kookresten kunnen zo gecontroleerd worden opgevangen.

Verwarm de barbecue na gebruik op een hoge stand, bij voorkeur met een gesloten deksel, zodat de meeste resten in de barbecue wegbranden. Een staalborstel kan worden gebruikt om de openingen te reinigen - de borstel is idealiter enkel-, dubbelzijdig of driezijdig, afhankelijk van het ontwerp van de barbecue. Leeg de lekbakken na gebruik of gooi ze bij de recycling.