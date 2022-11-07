Barbecue schoonmaken: Zo maak je hem echt goed schoon
Er gaat niets boven een barbecue in de zomer. Voor veel mensen is barbecueën met familie en vrienden in de tuin of op het terras hét hoogtepunt van het zomerseizoen. Ongeacht of een BBQ-grill alleen op zwoele zomeravonden of het hele jaar door wordt gebruikt, elektrische, houtskool- en gasbarbecues moeten worden onderhouden, zodat ze lang betrouwbaar blijven. Het schoonmaken van de barbecue doe je snel en eenvoudig met deze praktische tips.
Waarom is regelmatige reiniging van de barbecue belangrijk is?
Om veilig en comfortabel te grillen wanneer u maar wilt, moet een barbecue regelmatig worden schoongemaakt. Dit zorgt ervoor dat de apparatuur altijd klaar voor gebruik is, en regelmatige reiniging en onderhoud zorgen ervoor dat gegrild voedsel perfect kan worden gekookt. Hoe vaak de grill van binnen en van buiten wordt schoongemaakt, hangt af van de frequentie van het gebruik van de barbecue en hoe vies het wordt. Er moet echter regelmatig een eenvoudige reiniging op het middenniveau worden uitgevoerd. Een grondige algehele reiniging, bijvoorbeeld met een stoomreiniger, is tijdrovend, maar meestal maar één of twee keer per jaar nodig – idealiter één keer voor en één keer na het barbecueseizoen.
Tip
Voordat u een nieuwe barbecue voor de eerste keer gebruikt, moet deze ca. 30 minuten op hoge temperatuur verhit worden. Hierdoor kunnen productie- en olieresten verdampen.
Hoe maak je een barbecue schoon: voor of na gebruik?
Een regelmatige reinigingsmaatregel voor elk gebruik kan zijn om de barbecue gedurende 15 minuten op de hoogste stand te verwarmen en vervolgens het rooster te reinigen met een speciale roosterreinigingsborstel. Zo kunnen achtergebleven etensresten of roest eenvoudig worden verwijderd. Dit proces doodt ook bacteriën. Voordat u voedsel op de barbecue legt, spuit u het rooster met een beetje anti-aanbakspray, dit voorkomt dat het voedsel blijft plakken.
Er zijn ook een paar trucjes om vet en resten bij het barbecueën tot een minimum te beperken. Wees spaarzaam met marinade en andere sauzen om te voorkomen dat er te veel op de barbecue druppelt. Dankzij aluminium lekbakken kunnen vet en andere vloeistoffen worden opgevangen, waardoor ze niet op het rooster, de bodem of in nauwe openingen van een barbecue terechtkomen. Grof vuil op een barbecue kan worden voorkomen door ‘indirect grillen’, zeker bij houtskoolbarbecues. Plaats hiervoor een aluminium lekbak in het midden van de bodem en stapel de houtskool links en rechts van de bak op. Kookresten kunnen zo gecontroleerd worden opgevangen.
Verwarm de barbecue na gebruik op een hoge stand, bij voorkeur met een gesloten deksel, zodat de meeste resten in de barbecue wegbranden. Een staalborstel kan worden gebruikt om de openingen te reinigen - de borstel is idealiter enkel-, dubbelzijdig of driezijdig, afhankelijk van het ontwerp van de barbecue. Leeg de lekbakken na gebruik of gooi ze bij de recycling.
Barbecue schoonmaken met een stoomreiniger
Om roestvrijstalen oppervlakken grondig schoon te maken, inclusief de kap, zijpanelen en bedieningselementen, kunt u overwegen een stoomreiniger te gebruiken. Stoom eerst alle oppervlakken met de borstel van de stoomreiniger. Herhaal dit met een microvezeldoek, je reinigt alle oppervlakken met de kracht van stoom. Vet- en etensresten kunnen door de stoom worden opgelost en door de microvezeldoek worden opgenomen.
Lichte vetresten op roestvrij staal kunnen ook worden gereinigd met lauw water, afwasmiddel en een microvezeldoek. Als alternatief werken ook speciale vetoplossende barbecuereinigers uit speciaalzaken.
Voor hardnekkig vuil op lastige plekken, zoals op een gietijzeren grillplaat of roestvrijstalen rooster, kan de stoomreiniger worden gebruikt in combinatie met een kleine koperen borstel. Bij een geëmailleerd rooster kun je beter een kunststof borstelset gebruiken. Schrob hardnekkig vuil met de borstel terwijl u stoom toevoegt. Veeg losgemaakt vuil weg met een oude doek. Als de barbecue wordt geïntegreerd in een buitenkeuken, kan de stoomreiniger ook worden gebruikt om vet en voedselresten van oppervlakken zoals het werkblad te verwijderen.
Tip
Bij het schoonmaken van een barbecue met een stoomreiniger kunnen waterdruppels vlekken achterlaten op de vloer, stenen klinkers of op houten terrasplanken. Het is daarom aan te raden om de ruimte onder de barbecue te beschermen met folie of krantenpapier voordat je de barbecue zelf schoonmaakt. Als alternatief zijn er speciale, herbruikbare matten om de oppervlakken onder uw barbecue te beschermen tegen vet, voedsel en weersinvloeden. Mocht er toch iets mis gaan, dan zijn je terrastegels snel weer schoon met deze tips.
Houtskoolbarbecue schoonmaken met een asstofzuiger
Bij een houtskoolbarbecue hoopt zich na verloop van tijd vet op in de ketel en het deksel. Dit kan verwijderd worden met een stoomreiniger of vetoplossend reinigingsmiddel zoals hierboven beschreven.
Grillen met houtskool laat echter niet alleen een korstig grillrooster en vettige oppervlakken achter, maar ook as in de ketel. Na het uitdoven moet de houtskool altijd een nacht (ca. 12 uur) afkoelen. De volgende dag kan alles wat er nog is eenvoudig met een asstofzuiger worden opgeruimd en met behulp van een vuilemmer worden afgevoerd, en dit alles zonder in contact te komen met het vuil.
Tip: De barbecue goed opbergen
Na het afkoelen en schoonmaken van je barbecue is het belangrijk om de deze goed op te bergen. Als het apparaat niet in gebruik is, zijn afdekhoezen een goed idee. Ze beschermen de BBQ tegen stof, vocht en krassen. RVS roosters kunnen bij gebruik van een hoes het hele jaar zonder problemen buiten blijven staan.
Veiligheidsinformatie voor elektrische, houtskool- en gasbarbecues
Gasbarbecue
- Altijd aansteken met een open deksel.
- Controleer en reinig de vetopvangbakken regelmatig.
- Draai altijd het gas dicht bij de grill zelf en pas daarna de gasfles.
- Controleer de gasslang regelmatig op lekkage, vooral na lange pauzes.
- Bewaar gasflessen nooit in gesloten ruimtes.
Houtskoolbarbecues
- Gebruik voor het aansteken van houtskool aanmaakblokjes in plaats van vloeibare aanmaakmiddelen, aangezien deze een veiligheidsrisico vormen.
- Gebruik een houtskoolschoorsteen op het grillrooster, nooit op de vloer.
- Na het grillen de sintels smoren door de ventilatieopeningen en de ventilator te sluiten.
- Laat de houtskool na het grillen altijd een nacht afkoelen en gooi deze pas weg na 12 uur afkoelen.
Grillen met een elektrische barbecue
- Sluit de grill altijd alleen aan op afzonderlijk gezekerde stopcontacten en gebruik niet meerdere stekkers.
- Bescherm de aansluitingen tegen vocht.
- Gebruik geen elektrische grills binnenshuis - ze zijn alleen geschikt voor gebruik buitenshuis.