Een houten terras schoonmaken: snel en eenvoudig

Wanneer moet een houten terras worden schoongemaakt?

Of het nu van hout, steen of beton is, elk terras staat bloot aan weersinvloeden en heeft te lijden van wind, regen en zonlicht. Met name aanhoudend vocht in de herfst en winter kan het hout ernstig aantasten en poreus maken. Bovendien laten maaltijden en feesten op een houten terras in de zomer hun sporen na. Het hout gaat krassen, barsten, vlekken en verkleuring vertonen.

Maar wanneer is nou de beste tijd om een houten terras schoon te maken? Algemeen wordt aangeraden om twee keer per jaar een grondige schoonmaakbeurt uit te voeren: een keer in het vroege voorjaar en een keer in de herfst, bij het winterklaar maken van de tuin. Het schoonmaken en onderhouden van het houten terras moet altijd gebeuren bij droog weer, zodat de planken daarna goed kunnen drogen.