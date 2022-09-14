Een houten terras schoonmaken: snel en eenvoudig
Een terras biedt een groot aantal voordelen, vooral in de zomer. Het is een plek om te ontspannen, te zonnebaden of gewoon gezellig bij elkaar te zitten met familie en vrienden. Vooral houten terrassen zijn populair: ze stralen een warme, natuurlijke sfeer uit en maken van de buitenruimte een heerlijke tweede woonkamer in de openlucht. Hout heeft echter ook een niet onbelangrijk nadeel: het is een natuurlijk materiaal en in tegenstelling tot beton of steen kan het vrij kwetsbaar zijn, afhankelijk van de soort. Om er lang van te kunnen genieten is het daarom belangrijk een houten terras regelmatig schoon te maken en goed te onderhouden.
Wanneer moet een houten terras worden schoongemaakt?
Of het nu van hout, steen of beton is, elk terras staat bloot aan weersinvloeden en heeft te lijden van wind, regen en zonlicht. Met name aanhoudend vocht in de herfst en winter kan het hout ernstig aantasten en poreus maken. Bovendien laten maaltijden en feesten op een houten terras in de zomer hun sporen na. Het hout gaat krassen, barsten, vlekken en verkleuring vertonen.
Maar wanneer is nou de beste tijd om een houten terras schoon te maken? Algemeen wordt aangeraden om twee keer per jaar een grondige schoonmaakbeurt uit te voeren: een keer in het vroege voorjaar en een keer in de herfst, bij het winterklaar maken van de tuin. Het schoonmaken en onderhouden van het houten terras moet altijd gebeuren bij droog weer, zodat de planken daarna goed kunnen drogen.
Waarom moet je een houten terras regelmatig schoonmaken?
Er zijn meerdere redenen waarom houten terrassen regelmatig moeten worden schoongemaakt:
- het vermindert of voorkomt het grijs worden van de planken
- het terras blijft er goed uitzien
- groene aanslag zoals mos wordt verwijderd
- er ontstaan geen gladde plekken op het hout
- water stagneert niet en vuil houdt geen vocht vast
- schadelijke schimmels kunnen zich niet vermeerderen
Het schoonmaken van je houten terras goed voorbereiden
Voordat je begint, moeten alle tuinmeubelen en plantenbakken worden verwijderd zodat je alle hoeken van het terras ongehinderd kunt bereiken. Daarna kun je met een bezem het grofste vuil van het oppervlak vegen. Voor het snel en efficiënt verwijderen van dode bladeren kun je een snoerloze bladblazer en/of bladzuiger gebruiken. Zodra de vloer na het schoonmaken weer droog is, kun je de tuinmeubelen weer op hun plaats zetten. De tijd die nodig is om te drogen, kun je gebruiken om de tuinmeubels schoon te maken.
Wat is de beste manier om een buitenruimte schoon te maken?
Hoe een houten terras moet worden schoongemaakt, hangt af van de mate van vervuiling. Als er alleen een laagje dode bladeren of een klein beetje groen mos op ligt, kan het meestal snel en makkelijk met de hand worden schoongemaakt, zonder speciaal schoonmaakmiddel. Een stevige bezem, handborstel of spons, een beetje warm water en zeep is doorgaans voldoende om het vuil effectief te verwijderen.
Om hardnekkige aanslag op je houten terras aan te pakken kun je een apparaat gebruiken. Een terrasreiniger met walsborstels voor houten vloeren is daarvoor bij uitstek geschikt. Die reinigt krachtig maar toch voorzichtig en verbruikt een minimum aan water: de twee cilindrische borstels verwijderen moeiteloos al het vuil. De watersproeiers boven de borstels versterken het reinigingsproces en spoelen tegelijkertijd het vuil weg. Afhankelijk van de mate van vervuiling kan de watertoevoer via een klep handmatig worden aangepast. Omdat de krachtige motor in het midden is bevestigd, kunnen de borstels gemakkelijk de hoeken en randen bereiken. Zo kun je dus ook het vuil langs de muren van je huis verwijderen. Dankzij verwisselbare borstels kunnen zowel houten als gladde, stenen oppervlakken moeiteloos worden gereinigd.
Tip
Om de terrasreiniger zonder al te veel inspanning te gebruiken, kun je het apparaat het beste zo plat mogelijk op de grond houden.
Het terras schoonmaken met de hogedrukreiniger
Om je houten terras te onderhouden kun je natuurlijk ook een hogedrukreiniger gebruiken. Maar dan wel uitsluitend met de juiste instelling op het apparaat en de gepaste accessoires. Hout is namelijk een zacht materiaal en afhankelijk van de soort en de behandeling kan het vrij kwetsbaar zijn. Je moet dan ook goed nadenken over welke reinigingsmethode en accessoires je gaat gebruiken. Om er zeker van te zijn dat alles goed zal gaan, kun je het beste even testen op een onopvallende plaats. Bij het instellen van de hogedrukreiniger moet je rekening houden met factoren als de afwerking, de beitslaag en de toestand van het hout. Als regel geldt: hoe kwetsbaarder het materiaal, hoe lager de druk.
Zo maak je een houten terras schoon met een hogedrukreiniger, reinigingsmiddel en een powerscrubber:
Stap 1: reinigingsmiddel aanbrengen
Het ergste vuil wordt extra goed verwijderd als je tijdens de eerste etappe met behulp van de hogedrukreiniger, bijv. de Vario Power lans, een houtreiniger op het terras aanbrengt. De 3-in-1 houtreiniger reinigt niet alleen grondig, hij beschermt het hout ook tegen uv-straling, verzorgt het intensief en beschermt het tegen vuil en vocht. Breng het schuim gelijkmatig aan op het oppervlak en laat het twee tot vijf minuten inwerken.
Stap 2: het terras schrobben
Om je houten terras grondig te reinigen, verwijder je eerst de vlakstraalsproeier en zet je de powerscrubber op de hogedrukreiniger. Deze borstel is bij uitstek geschikt voor houten terrassen, want de fijne borstelharen reiken tot diep in de groeven van het oppervlak. De borstel is bovendien uitgerust met drie hogedruksproeiers, die de reinigingskracht van de scrubber nog eens vele malen versterken. Beweeg nu de scrubber gelijkmatig heen en weer terwijl je voortdurend water toevoegt. Schrob altijd in de richting van nerf, dus in de lengte van de planken – niet dwars erop.
Stap 3: opnieuw reinigingsmiddel aanbrengen
Voor een nog duurzamere bescherming kun je de 3-in-1 houtreiniger nogmaals aanbrengen. Zet de spuitlans weer op de hogedrukreiniger, breng met de vlakstraalsproeier het reinigingsmiddel gelijkmatig aan op het houten oppervlak en laat het inwerken (zie stap 1).
Stap 4: het terras afspoelen
Spoel tot slot het houten terras met de vlakstraalsproeier schoon in de richting van de nerf. Voor het reinigen van houten terrassen mag alleen de vlakke straal worden gebruikt: de puntstraal en de vuilfrees oefenen meer druk uit op het hout en dat kan daardoor beschadigen. Voor het beste resultaat bewaar je bovendien een afstand van 30 centimeter tot het vloeroppervlak. Laat het terras daarna drogen.
Houten terrassen kunnen ook ‘zachter’ en met lage waterdruk worden gereinigd met een oppervlaktereiniger met geïntegreerde spoelfunctie.
Het ergste vuil verwijderen en het terras ontvetten
Het is (bijna) onmogelijk om zware vervuiling als gevolg van weersomstandigheden en dagelijks gebruik van het terras te voorkomen. Na verloop van tijd wordt het hout grijs door vocht en zonlicht of ontstaan er aanslag en vlekken. Om die te verwijderen, sproei je het terras allereerst kort af met water. Het resterende vuil kun je vervolgens met een bezem of handborstel verwijderen. Er zijn speciale ontweringswaters op de markt waarmee je het grijs kleuren van het hout kunt tegengaan. Het middel wordt aangebracht op het hele houtoppervlak en moet enkele uren inwerken voordat het met schoon water wordt afgespoeld.
Groene aanslag verwijderen
Doorsijpelend vocht en de vorming van mos of andere vegetatie kunnen het hout steeds gladder maken. Om ongelukken te voorkomen moet het mos onmiddellijk van het houten terras worden verwijderd. Daarvoor kun je middeltjes uit grootmoeders tijd gebruiken, zoals een beetje heet water, zetmeel en soda. Zo kun je een reinigingspasta maken waarmee groene aanslag en mos kan worden verwijderd: doe drie eetlepels zetmeel in 500 milliliter heet water en roer goed door. Zorg dat er geen klontjes zijn. Giet het mengsel vervolgens in een steelpan met 100 gram soda, voeg vijf liter water toe, breng aan de kook en laat een minuutje koken.
Breng de reinigingspasta daarna aan op het hout en werk deze erin met een schrobber of handborstel. Laat een paar uur inwerken en spoel het terras dan grondig schoon met een tuinslang.
Houten terrasplanken schoonmaken met andere huishoudelijke producten
Naast het mengsel van soda en zetmeel zijn er nog andere zelfgemaakte middeltjes waarmee je je terras kunt onderhouden. Je kunt bijvoorbeeld een beetje afwasmiddel verdund in water gebruiken als je terras niet erg vuil is. Verdeel het mengsel gewoon royaal over de planken en schrob die grondig met een borstel of bezem. Spoel het terras daarna af met schoon water en je buitenruimte ziet er weer pico bello uit. Een alternatief is zachte zeep: onverdund aanbrengen op het houten oppervlak, erin schrobben met een borstel en daarna grondig afspoelen met schoon water.
Een houten terras onderhouden met de juiste olie
Om het hout te verduurzamen en te beschermen tegen nieuwe vervuiling, kan na het schoonmaken een speciale beschermende olie worden aangebracht. De olie zorgt niet alleen dat het hout zijn kleur behoudt, maar werkt ook als stopmiddel voor barstjes en onregelmatigheden. Bovendien beschermt olie tegen het binnendringen van vocht. Sommige houtreinigers bevatten al een intensief verzorgingsmiddel. In dat geval is het niet nodig om het hout nog met olie te behandelen.