Tuinmeubels schoonmaken: tips voor onderhoud

Waar moet ik op letten bij het schoonmaken van tuinmeubels?

Voordat we het gaan hebben over welke schoonmaak- en onderhoudsproducten je paraat moet hebben om tuinmeubels te reinigen en hoe je verschillende materialen moet verzorgen, beginnen we hieronder met wat basisinformatie.

Tuinmeubels schoonmaken is meer dan ze er als nieuw uit te laten zien: je verwijdert ook hardnekkig vuil, zoals mos of schimmels, en zorgt zo dat die het materiaal en dus de duurzaamheid ervan niet kunnen aantasten. Om zo lang mogelijk van je tuinmeubels te kunnen genieten, neem je dan ook de tijd om ze te onderhouden.

Voor het schoonmaken van tuinmeubels kun je de volgende reinigings- en onderhoudsproducten gebruiken: