Spuiten en pistolen

Water in optima forma. Optimale besproeiing is alleen mogelijk met perfect ingestelde sproeipatronen. Met het uitgebreide aanbod sproeiers en spuitlansen heeft Kärcher voor elke tuin de juiste oplossing. Je kunt sproeibeeld en waterhoeveelheid precies instellen en zo elke plant in jouw tuin perfect en behoedzaam verzorgen. Een groot voordeel is dat waterverspilling zo goed als uitgesloten is. Het water komt in de juiste hoeveelheid precies waar het nodig is. Bijzondere aandacht verdient het hoogwaardige premium metalen spuitpistool. Het mooi ontworpen pistool is zeer robuust, ligt perfect in de hand en maakt tuinieren nog plezieriger.