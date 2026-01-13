Reinigingsspuit Waterbooster WBS 3
Het innovatieve Kärcher WBS 3 reinigingspistool met roterende straal. Reinigt snel licht vuile plantenpotten, kliko's, meubels en apparaten in de tuin.
Het reinigingsspuitpistool waterbooster WBS 3 is de ideale aanvulling voor elke tuinslang. Sluit de WBS 3 eenvoudig aan op de koppeling (past op alle gangbare aansluitingen) - en je bent klaar om te beginnen! De innovatieve rotaterende straal verwijdert snel het verse vuil en maakt het reinigen van grote oppervlakken moeiteloos. Dit levert een tijdsbesparing op tot 50 procent in vergelijking met klassieke spuitpistolen. Reinigingstaken kunnen ook precies worden voltooid met de puntstraal, geoptimaliseerd met het hoogwaardige metalen mondstuk. Het apparaat biedt snel en divers gebruik voor alle licht vervuilde objecten in de tuin zoals tuinmeubels, kliko, tuinkabouters en bloempotten.. De twee AA 1,5 V-batterijen, die de rotatiestraal-motor aandrijven, worden meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Plug & playGeen installatietijd, geen extra accessoires vereist. Past op alle reguliere tuinslangkoppelingen
Innovatieve roterende straalDe roterende straal reduceert de reinigingstijd tot wel 50% vergeleken met klassieke spuitpistolen Looptijd tot 1 uur voor de roterende straal met de meegeleverde batterijen.
precieze puntstraalHet hoogwaardige metalen mondstuk zorgt voor nauwkeurige reiniging.
Ergonomisch ontwerp
- Ideaal gebruik in elke situatie
Gebruiksvriendelijk
- Eenvoudige omschakeling tussen puntstraal en roterende straal dankzij tweetrapsschakelaar.
- Meer bewegingsvrijheid dankzij bediening met één hand.
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Bewateringsoptie
- De puntstraal is ook geschikt voor eenvoudige watertaken.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst max. (l/u)
|583
|max. snelheid (tpm)
|1100
|batterijduur (u)
|circa 1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,3
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|165 x 60 x 203
Verpakkingsinhoud
- Batterijen inbegrepen bij de levering
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Zelfleeg-functie
- Puntstraal
- Roterende straal
- Klikkoppeling
- 2-traps bediening
- Batterijen nodig
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Vuilnisbakken
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken
- Sproeien van de tuin
Accessoires
Reserveonderdelen Waterbooster WBS 3
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.