Kunststofreiniger 3-in-1, 1l

Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug 'n Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 1
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Toepassingen
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Raamkozijnen
  • Kunststof panelen