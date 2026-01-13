Hogedrukreiniger K 2 Compact Home
De hogedrukreiniger K2 Compact Home voor kleinere toepassingen en licht vuil is gemakkelijk op te bergen en te vervoeren. Inclusief terrasreiniger T 1 en Patio & Deck reinigingsmiddel.
Naast zijn handzame formaat maakt de K2 Compact Home indruk met zijn volledige prestaties. De gunstige afmetingen van de hogedrukreiniger zorgen voor een optimale mobiliteit en maken ruimtebesparende opslag mogelijk. De Home Kit bevat de T 1-oppervlaktereiniger voor een efficiënte en spatvrije reiniging van grotere oppervlakken in huis en het reinigingsmiddel Patio & Deck (500 ml). Extra uitrusting omvat een pistool, een 4 m lange hogedrukslang, een vlakstraal, een vuilfrees met een roterende puntstraal tegen het meest hardnekkige vuil en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes.
Kenmerken en voordelen
Slangopbergsystemen op de voorkantDe slang kan gemakkelijk worden opgehangen op de voorkant.
Ligt comfortabel in de handHet apparaat is gemakkelijk te vervoeren. Wanneer de draagbeugel niet nodig is, verdwijnt deze in de behuizing.
Gemakkelijk verbindenDe hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Spuitlansen zijn altijd binnen handbereik en na het reinigen kan alles compact op het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|180 x 219 x 389
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Telescoopgreep
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 2 Compact Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.