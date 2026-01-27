Hogedrukreiniger K 2 Classic Home
Ultracompact, gemakkelijk te vervoeren en eenvoudig op te bergen: de K 2 Classic Home hogedrukreiniger is bij uitstek geschikt voor lichtere vervuilingen in en om het huis. Home kit inbegrepen.
Compact ontwerp dat indrukwekkende (reinigings)kracht levert: de K 2 Classic Home is gemakkelijk te hanteren, draagbaar en flexibel en biedt toch de volledige kracht van een hogedrukreiniger. Het apparaat is vrijwel overal handig op te bergen en neemt weinig ruimte in beslag. Bovendien kan de hogedrukslang moeiteloos op de voorklep worden opgeborgen. De Home Kit bevat de T 1 oppervlaktereiniger voor het efficiënt en spatvrij reinigen van grotere ruimtes rondom het huis, plus het Patio & Deck-reinigingsmiddel (500 ml). Met een Quick Connect-pistool, 3 meter hogedrukslang, enkele spuitlans, vuilfrees en waterfilter is de K 2 Classic Home ideaal voor incidenteel gebruik bij licht vuil op tuinmeubelen, tuingereedschap, fietsen en elders in de omgeving. thuis. De oppervlakteprestatie bedraagt 20 m²/u.
Kenmerken en voordelen
Slangopbergsystemen op de voorkantDe slang kan gemakkelijk worden opgehangen op de voorkant.
Ligt comfortabel in de handHet apparaat is gemakkelijk te vervoeren. Wanneer de draagbeugel niet nodig is, verdwijnt deze in de behuizing.
Gemakkelijk verbindenDe hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Spuitlansen zijn altijd binnen handbereik en na het reinigen kan alles compact op het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|178 x 219 x 415
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 3 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Kleine auto's