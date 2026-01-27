Compact ontwerp dat indrukwekkende (reinigings)kracht levert: de K 2 Classic Home is gemakkelijk te hanteren, draagbaar en flexibel en biedt toch de volledige kracht van een hogedrukreiniger. Het apparaat is vrijwel overal handig op te bergen en neemt weinig ruimte in beslag. Bovendien kan de hogedrukslang moeiteloos op de voorklep worden opgeborgen. De Home Kit bevat de T 1 oppervlaktereiniger voor het efficiënt en spatvrij reinigen van grotere ruimtes rondom het huis, plus het Patio & Deck-reinigingsmiddel (500 ml). Met een Quick Connect-pistool, 3 meter hogedrukslang, enkele spuitlans, vuilfrees en waterfilter is de K 2 Classic Home ideaal voor incidenteel gebruik bij licht vuil op tuinmeubelen, tuingereedschap, fietsen en elders in de omgeving. thuis. De oppervlakteprestatie bedraagt 20 m²/u.