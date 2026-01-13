Hogedrukreiniger K 4 Compact Home
De watergekoelde hogedrukreiniger K 4 Compact Home voor incidenteel gebruik met middelzware vervuiling; gemakkelijk op te bergen / vervoeren. Incl. Home kit met terrasreiniger T 5 en steen- en gevelreiniger. Extra compact, maar qua kracht en prestaties gelijk aan de grotere K 4 modellen.
Of het nu in de kofferbak is of op een plank, de K 4 Compact hogedrukreiniger past dankzij zijn compacte afmetingen gemakkelijk overal. Ook in het gebruik is het apparaat uiterst praktisch: de flexibele K 4 Compact kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt, is gemakkelijk te vervoeren en snel op te bergen en biedt de volledige prestatie van een hogedrukreiniger. Daarnaast zorgt de in hoogte verstelbare telescoopsteel voor een comfortabele trekhoogte. Verdere uitrustingsdetails: 2 handgrepen, Quick Connect-pistool, 6 meter hogedrukslang, Vario Power-spuitlans (VPS), vuilfrees en waterfilter. De hogedrukslang en de kabel kunnen handig aan de voorkant worden opgeborgen. De K 4 Compact met watergekoelde motor en een oppervlakteprestatie van 30 m² / u is ideaal voor incidentele reiniging met middelzwaar vuil (kleine auto's, tuinhekken, fietsen, etc.). De Home Kit bevat de T 5-oppervlaktereiniger voor het efficiënt en spatvrij reinigen van grotere oppervlakken rondom het huis en de steen- en gevelreiniger (1,0 l).
Kenmerken en voordelen
TelescoopgreepDe aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Watergekoelde motor en indrukwekkende prestatiesDe watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Slanghouder op de frontcoverDe slang kan eenvoudig aan de frontcover worden gehangen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Aanzuiging van reinigingsmiddel
- Uitgerust met een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddel.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 130
|Wateropbrengst (l/u)
|420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|11
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|16,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|348 x 308 x 520
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 4 Compact Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.