Hogedrukreiniger K 5 Premium Power Control
Voor meer controle: K 5 Premium Power Control hogedrukreiniger met gebruiksadvies via app, G 160 Q Power Control spuitpistool, Vario Power spuitlans, Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem en ingebouwde slanghaspel.
Voor nog meer controle in veel reinigingssituaties en bij verschillende objecten kan de gebruiker via de Kärcher Home & Garden app met tips en trucs worden ondersteund door de toepassingshulp. Deze hulp beschrijft het optimale drukniveau voor het geselecteerde reinigingsobject. De druk kan dan eenvoudig handmatig worden ingesteld door aan de Vario Power spuitlans te draaien. De app biedt ook andere handige functies, zoals montage-instructies, onderhoudsinstructies en het Kärcher-serviceportaal. Het apparaat maakt ook indruk met het G 160 Q Power Control-spuitpistool en de vuilfrees. Andere uitrustingsdetails zijn de ingebouwde slanghaspel voor comfortabel gebruik, het Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem voor het snel en schoon verwisselen van het reinigingsmiddel, de hoogwaardige aluminium telescoopsteel voor comfortabel transport en ruimtebesparende opslag, het Quick Connect-systeem voor het moeiteloos en tijdbesparend in- en uitklikken van de hogedrukslang in het apparaat en het spuitpistool en de parkeerpositie voor accessoires die altijd bij de hand zijn. Door de onafhankelijke SLG Prüf- und Zertifizierungs GmBh is de Kärcher K 5 hogedrukreiniger als meest efficiënt getest! Vergeleken met andere merken heeft Kärcher de breedste en dus de meest efficiënte reiniging straal. Een robuuste pomp met aluminium componenten zorgt voor een maximale waterdruk van 145 bar bij een wateropbrengst van 500 l/u. Deze combinatie maakt een grondige en tijdbesparende reiniging mogelijk, en dus ook een lager water- en energieverbruik.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteemInnovatieve insteekhouder voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen. Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger. Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Slanghaspel voor comfortabel gebruikDe hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen. Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
Telescoopsteel van hoogwaardig aluminium
- Past zich aan verschillende lichaamsafmetingen aan.
- De hoogte van de telescoopsteel kan worden veranderd door eraan te trekken.
- Volledig inschuifbare handgreep voor ruimtebesparende opslag.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|16,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|414 x 306 x 588
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 5 Premium Power Control
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.