Naast het compacte formaat voor gebruiksgemak, maken de hoge prestatiemogelijkheden van de "K2 Compact Car" hem tot een bijzonder aantrekkelijke aankoop. De gunstige afmetingen van de hogedrukreiniger zorgen voor maximale draagbaarheid en zorgen ervoor dat deze bij opslag een minimale hoeveelheid ruimte in beslag neemt. De Car Cleaning Kit bevat een wasborstel voor het effectief verwijderen van vuil op het voertuig, evenals een foam jet en autoshampoo (500 ml). Andere uitrustingen zijn onder meer een spuitpistool, 4 m hogedrukslang, enkele spuitlans, vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en een waterfilter dat de pomp betrouwbaar beschermt tegen het binnendringen van kleine vuildeeltjes.