Hogedrukreiniger K 2 Compact Car
De hogedrukreiniger "K2 Compact Car" voor kleinere toepassingen en lichte vervuiling kan eenvoudig worden opgeborgen en vervoerd en wordt geleverd met een Car Kit met wasborstel, foam jet en autoshampoo.
Naast het compacte formaat voor gebruiksgemak, maken de hoge prestatiemogelijkheden van de "K2 Compact Car" hem tot een bijzonder aantrekkelijke aankoop. De gunstige afmetingen van de hogedrukreiniger zorgen voor maximale draagbaarheid en zorgen ervoor dat deze bij opslag een minimale hoeveelheid ruimte in beslag neemt. De Car Cleaning Kit bevat een wasborstel voor het effectief verwijderen van vuil op het voertuig, evenals een foam jet en autoshampoo (500 ml). Andere uitrustingen zijn onder meer een spuitpistool, 4 m hogedrukslang, enkele spuitlans, vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en een waterfilter dat de pomp betrouwbaar beschermt tegen het binnendringen van kleine vuildeeltjes.
Kenmerken en voordelen
Slangopbergsystemen op de voorkantDe slang kan gemakkelijk worden opgehangen op de voorkant.
Ligt comfortabel in de handHet apparaat is gemakkelijk te vervoeren. Wanneer de draagbeugel niet nodig is, verdwijnt deze in de behuizing.
Gemakkelijk verbindenDe hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Spuitlansen zijn altijd binnen handbereik en na het reinigen kan alles compact op het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|180 x 219 x 389
Verpakkingsinhoud
- Car kit: Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Schuimsproeier
- Telescoopgreep
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Kleine auto's