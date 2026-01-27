Hogedrukreiniger KHP -2-X
De Kärcher 'KHP 2' hogedrukreiniger met lichtlopende wielen is ideaal voor incidenteel gebruik en verwijdering van normale vervuiling, bijvoorbeeld op fietsen, tuingereedschap of tuinmeubilair.
De 'KHP 2' is uitgerust met twee soepele wielen, spuitpistool, 4 m hogedrukslang, spuitlans, vuilfrees met roterende straal voor hardnekkig vuil en een waterfilter dat voorkomt dat er vuildeeltjes in de pomp komen. De hogedrukreiniger is bestemd voor incidenteel gebruik en verwijdering van normale vervuiling rondom het huis, bijvoorbeeld van fietsen, tuingereedschap of tuinmeubilair.
Kenmerken en voordelen
Nette opberging aan de haakRoyale haak om de slang en kabels netjes aan het apparaat op te bergen.
Volle reinigingskrachtDe uitrusting van alle Kärcher hogedrukreinigers omvat een geïntegreerd zuigmechanisme voor de reinigingsmiddelen.
Drieplunjer axiaalpompVolledig onderhoudsvrij.
Eenvoudig te vervoeren
- De stevige handgreep en grote wielen zorgen voor een gemakkelijke wendbaarheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|252 x 328 x 660
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen KHP -2-X
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.