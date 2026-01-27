Hogedrukreiniger K 5 Power Control Flex Home
Voor meer controle: de K 5 Power Control Flex Home met PremiumFlex slang, G 160 Q Power Control spuitpistool voor zware vervuiling op terrassen, tuinmeubelen en auto's. Incl. Home Kit.
Met de hogedrukreiniger K 5 Power Control Flex Home kan elk oppervlak met de juiste druk worden gereinigd. De in de Kärcher Home & Garden-app geïntegreerde toepassingsadviseur helpt de gebruiker de juiste druk te vinden door praktische tips te geven voor elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. Voor maximale controle kan het drukniveau eenvoudig worden aangepast door de spuitlans te draaien of worden gecontroleerd op het G 160 Q Power Control-spuitpistool. De hogedrukreiniger overtuigt ook met het Kärcher Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloze reinigingsmiddelwissels, de PremiumFlex-hogedrukslang voor extra gemak, een hoogwaardige aluminium telescoopsteel voor eenvoudig transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen door de hogedrukslang in en uit het apparaat en het spuitpistool te klikken, evenals de parkeerpositie om te zorgen dat accessoires altijd gemakkelijk toegankelijk zijn. Inclusief Home Kit met T 5-oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger voor spatvrij reinigen van grote oppervlakken.
Kenmerken en voordelen
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|18,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|405 x 306 x 584
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Gevel