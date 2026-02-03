Hogedrukreiniger K 2 Power Control Car & Home
Met ondersteuning van de app-hulp: Kärcher K 2 Power Control Car & Home hogedrukreiniger incl. terrasreiniger voor het reinigen van kleine terrassen, fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen
De Kärcher Home & Garden-app maakt van elke gebruiker een schoonmaakexpert – en zorgt voor een nog grondiger schoonmaakresultaat met de Kärcher K 2 Power Control-hogedrukreiniger. De app bevat een handige toepassingsadviseur die de gebruiker ondersteunt met praktische tips en trucs voor elke reinigingstaak en een complete service, inclusief informatie over het apparaat, de toepassing en het Kärcher-serviceportaal. Het apparaat is uitgerust met een hogedrukpistool en 2 spuitlansen met Quick Connect-aansluiting. Het drukniveau kan worden ingesteld op de Vario Power-sproeibuis – voor maximale controle bij elke reinigingstaak. De in hoogte verstelbare telescoopsteel maakt comfortabel trekken en opbergen mogelijk, een zuigslang voor moeiteloos aanbrengen van reinigingsmiddelen, praktische houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel, evenals een slang van 5 meter. De Car & Home-kit maakt een effectieve reiniging van voertuigen en een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken mogelijk. Hij bevat een wasborstel om de grijze aanslag te verwijderen, een schuimlans voor goed hechtend schuim, 500 ml autoshampoo, de oppervlaktereiniger T 1 en 500 ml reinigingsmiddel Patio & Deck.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Pistool en lansen met Quick ConnectEenvoudig plaatsen en draaien - er zijn twee verschillende spuitlansen verkrijgbaar. Optimale drukinstelling: keuze uit 3 drukniveaus, evenals reinigingsmiddelniveau. Eenvoudige bediening: symbolen op de spuitlansen geven de instellingen weer.
In hoogte verstelbare telescoopsteelComfortabele hoogte voor vervoer. Volledig inschuifbaar voor makkelijk opbergen.
Geïntegreerde aanzuigslang
- Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.
- Makkelijk te gebruiken. Zuigslang voor het gebruik van reinigingsmiddelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|246 x 280 x 586
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Car kit: Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
- Hogedrukpistool: G 135 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 5 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Telescoopgreep
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 2 Power Control Car & Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.