De K 6 Special is uitgerust met een watergekoelde motor en is gebouwd voor frequente reinigingswerkzaamheden en zware vervuiling zoals op paden, zwembaden of grote auto's. Het uitrustingspakket varieert van een pistool met praktische Quick Connect-aansluiting, een flinke 10 meter lange hogedrukslang en een betrouwbaar waterfilter ter bescherming van de pomp, tot een Vario Power jetlans (VPS) en een vuilfrees met roterende puntstraal. De drukinstelling op de VPS is letterlijk in een mum van tijd te variëren en de vuilfrees verlost zelfs het meest hardnekkige vuil. Na registratie profiteer je bovendien gratis van 5 jaar garantie!