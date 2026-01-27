Hogedrukreiniger K 6 Special
De K 6 Special hogedrukreiniger met watergekoelde motor is het ideale apparaat voor veelvuldig gebruik en zware vervuiling op paden, grotere auto's of in zwembaden.
De K 6 Special is uitgerust met een watergekoelde motor en is gebouwd voor frequente reinigingswerkzaamheden en zware vervuiling zoals op paden, zwembaden of grote auto's. Het uitrustingspakket varieert van een pistool met praktische Quick Connect-aansluiting, een flinke 10 meter lange hogedrukslang en een betrouwbaar waterfilter ter bescherming van de pomp, tot een Vario Power jetlans (VPS) en een vuilfrees met roterende puntstraal. De drukinstelling op de VPS is letterlijk in een mum van tijd te variëren en de vuilfrees verlost zelfs het meest hardnekkige vuil. Na registratie profiteer je bovendien gratis van 5 jaar garantie!
Kenmerken en voordelen
Uitstekende prestatieU zal onder de indruk zijn van de ultramoderne watergekoelde motor met zijn sterke prestatie.
Plug ’n’ CleanDankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Quick ConnectDe hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Nette opberging aan de haak
- Grote kabelhaken zorgen ervoor dat de kabel netjes en direct op het toestel kan worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - max. 16
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|18,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|22,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|404 x 461 x 968
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Variopower Jet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Campers en caravans