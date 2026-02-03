Hogedrukreiniger K 3 Power Control Car & Home
K 3 Power Control Car & Home hogedrukreiniger met Power Control-pistool en app-hulp voor reinigingstips. Incl. Car & Home Kit: wasborstel, foam jet, terrasreiniger, reinigingsmiddel.
Dankzij de praktische toepassingshulp in de Kärcher Home & Garden-app, die de hogedrukreiniger K 3 Power Control Car & Home kan ondersteunen, maakt Kärcher nog betere reinigingsresultaten mogelijk - en wordt de gebruiker een reinigingsdeskundige. De app biedt ook een uitgebreide ondersteuning met informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher-serviceportaal. Het juiste drukniveau kan op de spuitlans worden ingesteld en op het display van het G 120 Q Power Control-spuitpistool worden gecontroleerd - voor maximale controle en de ideale druk op elk oppervlak. Het reinigingsmiddel kan snel en comfortabel worden aangebracht vanuit de geïntegreerde tank. De K 3 Power Control Car & Home maakt ook indruk met een uitschuifbare handgreep voor comfortabel transport en opslag, een standaard voor stabiliteit, houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel, evenals het Kärcher Quick Connect-systeem. De standaard kan worden gebruikt als draagbeugel, zodat je het apparaat gemakkelijk kunt opbergen en tillen. De Car & Home Kit bevat een wasborstel, een foam jet voor goed hechtend schuim, 500 ml autoshampoo, de T-Racer T1 oppervlaktereiniger en 500 ml "Patio & Deck" reinigingsmiddel.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
In hoogte verstelbare telescoopsteelComfortabele hoogte voor vervoer. Volledig inschuifbaar voor makkelijk opbergen.
Oplossing voor een schone tank
- Schoon en comfortabel: de reinigingsmiddeltank kan worden verwijderd om te vullen.
- Met het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
- Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|297 x 280 x 677
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Car kit: Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q Power Control
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 7 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Tank
- Afneembaar reinigingsmiddelreservoir
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.