Dankzij de praktische toepassingshulp in de Kärcher Home & Garden-app, die de hogedrukreiniger K 3 Power Control Car & Home kan ondersteunen, maakt Kärcher nog betere reinigingsresultaten mogelijk - en wordt de gebruiker een reinigingsdeskundige. De app biedt ook een uitgebreide ondersteuning met informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher-serviceportaal. Het juiste drukniveau kan op de spuitlans worden ingesteld en op het display van het G 120 Q Power Control-spuitpistool worden gecontroleerd - voor maximale controle en de ideale druk op elk oppervlak. Het reinigingsmiddel kan snel en comfortabel worden aangebracht vanuit de geïntegreerde tank. De K 3 Power Control Car & Home maakt ook indruk met een uitschuifbare handgreep voor comfortabel transport en opslag, een standaard voor stabiliteit, houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel, evenals het Kärcher Quick Connect-systeem. De standaard kan worden gebruikt als draagbeugel, zodat je het apparaat gemakkelijk kunt opbergen en tillen. De Car & Home Kit bevat een wasborstel, een foam jet voor goed hechtend schuim, 500 ml autoshampoo, de T-Racer T1 oppervlaktereiniger en 500 ml "Patio & Deck" reinigingsmiddel.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 3 Power Control Car & Home: Home & Garden app
Home & Garden app
Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Hogedrukreiniger K 3 Power Control Car & Home: Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansen
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansen
Voor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Hogedrukreiniger K 3 Power Control Car & Home: In hoogte verstelbare telescoopsteel
In hoogte verstelbare telescoopsteel
Comfortabele hoogte voor vervoer. Volledig inschuifbaar voor makkelijk opbergen.
Oplossing voor een schone tank
  • Schoon en comfortabel: de reinigingsmiddeltank kan worden verwijderd om te vullen.
  • Met het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
  • Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Wateropbrengst (l/u) max. 380
Oppervlakteprestatie (m²/u) 25
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,6
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 4,4
Gewicht inclusief verpakking (kg) 8,7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 297 x 280 x 677

Verpakkingsinhoud

  • Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
  • Car kit: Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
  • Hogedrukpistool: G 120 Q Power Control
  • Variopower Jet
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 7 m
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Tank
  • Afneembaar reinigingsmiddelreservoir
  • Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
