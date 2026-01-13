Hogedrukreiniger K 3 Home & Pipe
K 3 Home & Pipe hogedrukreiniger met Home Kit inclusief T 150 terrasreiniger, Patio & Deck reinigingsmiddel en slang voor rioolreiniging. Voor licht vervuilde fietsen, schuttingen en buizen.
Ideaal voor incidenteel gebruik en het verwijderen van normale vervuiling rondom het huis, bijvoorbeeld op fietsen, schuttingen of motorfietsen: de K 3 Home & Pipe hogedrukreiniger met Home Kit. De kit bestaat uit de T 150 oppervlaktereiniger voor het spatvrij reinigen van grote oppervlakken, het geconcentreerde reinigingsmiddel Patio & Deck en een rioolreinigingsslang voor de reiniging van afvoeren en het ontstoppen van leidingen. De hogedrukreiniger is uitgerust met een hogedrukpistool met Quick Connect-snelkoppeling, hogedrukslang van 6 m en een waterfilter dat de pomp beschermt tegen schadelijke kleine vuildeeltjes. De waterdruk kan eenvoudig worden aangepast aan het oppervlak dat wordt gereinigd, door te draaien aan de Vario Power spuitlans (VPS). Een vuilfrees met roterende puntstraal verwijdert hardnekkig vuil.
Kenmerken en voordelen
Quick Connect
- De hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Oplossing voor een schone tank
- Met het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
Nette opberging aan de haak
- Grote kabelhaken zorgen ervoor dat de kabel netjes en direct op het toestel kan worden opgeborgen.
Drieplunjer axiaalpomp
- Volledig onderhoudsvrij.
Veiligheidsklep en motorstopfunctie
- Voorkomt overdruk.
- Motor wordt uitgeschakeld wanneer het pistool los wordt gelaten.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|275 x 280 x 803
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Rioolreinigingsslang: 7.5 m
- Hogedrukpistool: Standaard Quick Connect
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Tank
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Trapjes en stoepen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 3 Home & Pipe
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.