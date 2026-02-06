Hogedrukreiniger K 7 Smart Control Flex Home
Voor meer vermogen: K 7 Smart Control Flex Home met PremiumFlex slang, G 180 Q Smart Control spuitpistool, geschikt voor hardnekkig vuil rondom het huis. Incl. Home Kit.
Verbind de K 7 Smart Control Flex Home hogedrukreiniger eenvoudig via Bluetooth met de Kärcher Home & Garden app op je smartphone – schoonmaken wordt nog eenvoudiger en efficiënter. Want de toepassingsadviseur in de app geeft praktische tips en trucs voor veel reinigingssituaties en reinigingstaken. De app biedt daarnaast nog veel meer handige functies, zoals montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Het apparaat beschikt over een boostmodus voor extra vermogen, zodat zelfs hardnekkig vuil geen probleem is. De drukniveaus kunnen op het G 180 Q Smart Control spuitpistool met LCD-display worden ingesteld of via de app naar het spuitpistool worden overgebracht – zodat er bij het schoonmaken niets mis kan gaan. De Home Kit bevat de T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter 3-in-1 steenreiniger. Andere uitrustingsdetails zijn onder meer de 3-in-1 Multi Jet spuitlans voor een breed scala aan toepassingen zonder de spuitlans te hoeven verwisselen, de PremiumFlex hogedrukslang, het Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloos wisselen van het reinigingsmiddel, de aluminium telescopische handgreep voor eenvoudig transport en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.
Kenmerken en voordelen
Smart Control pistool met boostmodus en 3-in-1 multi-jet spuitlansHogedrukpistool met LCD-display en knoppen voor het doseren van druk of reinigingsmiddel. Inclusief boostmodus voor extra kracht tegen hardnekkig vuil. De roterende 3-in-1 Multi jet bestaat uit drie verschillende nozzles voor eenvoudig wisselen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. De app brengt via bluetooth de optimale druk over naar de hogedrukreiniger.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|17,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|25,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|458 x 330 x 669
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 7, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme diensten / functies in de app
Toepassingen
- Terrassen
- Schuttingen
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Auto's
- Campers en caravans
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 7 Smart Control Flex Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.