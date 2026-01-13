Hogedrukreiniger K 2
De K2 van Kärcher - een hogedrukreiniger gemaakt voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling zoals op fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen.
De uitrusting van de K2 omvat twee lichtlopende banden, een pistool, een 4 m lange hogedrukslang, een enkelvoudige lans, een vuilfrees met een roterende puntstraal tegen het meest hardnekkige vuil en een waterfilter om de pomp te beschermen tegen binnendringende vuildeeltjes. De hogedrukreiniger is gebouwd voor incidenteel gebruik en voor lichtere vervuiling in huis. Dit omvat bijvoorbeeld vuil op fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen.
Kenmerken en voordelen
Nette opberging aan de haakRoyale haak om de slang en kabels netjes aan het apparaat op te bergen.
Volle reinigingskrachtDe uitrusting van alle Kärcher hogedrukreinigers omvat een geïntegreerd zuigmechanisme voor de reinigingsmiddelen.
Drieplunjer axiaalpompVolledig onderhoudsvrij.
Veiligheidsklep en motor-stop functie
- Betrouwbare bescherming tegen overdruk.
- De motor wordt uitgeschakeld als het hogedrukpistool gesloten is.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|242 x 280 x 783
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 2
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.