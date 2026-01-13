Hogedrukreiniger K 2

De K2 van Kärcher - een hogedrukreiniger gemaakt voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling zoals op fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen.

De uitrusting van de K2 omvat twee lichtlopende banden, een pistool, een 4 m lange hogedrukslang, een enkelvoudige lans, een vuilfrees met een roterende puntstraal tegen het meest hardnekkige vuil en een waterfilter om de pomp te beschermen tegen binnendringende vuildeeltjes. De hogedrukreiniger is gebouwd voor incidenteel gebruik en voor lichtere vervuiling in huis. Dit omvat bijvoorbeeld vuil op fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 2: Nette opberging aan de haak
Royale haak om de slang en kabels netjes aan het apparaat op te bergen.
Hogedrukreiniger K 2: Volle reinigingskracht
De uitrusting van alle Kärcher hogedrukreinigers omvat een geïntegreerd zuigmechanisme voor de reinigingsmiddelen.
Hogedrukreiniger K 2: Drieplunjer axiaalpomp
Volledig onderhoudsvrij.
Veiligheidsklep en motor-stop functie
  • Betrouwbare bescherming tegen overdruk.
  • De motor wordt uitgeschakeld als het hogedrukpistool gesloten is.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Wateropbrengst (l/u) max. 360
Oppervlakteprestatie (m²/u) 20
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,4
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 4,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 6,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 242 x 280 x 783

Verpakkingsinhoud

  • Hogedrukpistool: G 120 Q
  • Enkelvoudige spuitlans
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 4 m
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
  • Geïntegreerd waterfilter
Hogedrukreiniger K 2
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
Accessoires
Reserveonderdelen K 2 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.