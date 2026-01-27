De K 5 FJ hogedrukreiniger is het ideale gereedschap voor regelmatige schoonmaakklussen met een gemiddelde vervuiling, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken rondom het huis. De uitrusting omvat een spuitpistool, een 8 meter lange hogedrukslang, een Vario Power Spuitlans (VPS), een vuilfrees met roterende spotstraal voor het verwijderen van het meest hardnekkige vuil, een Foam Jet schuimlans voor maximale vuiloplossende kracht en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen het binnendringen van kleine vuildeeltjes. De druk kan eenvoudig worden aangepast op de Vario Power Spuitlans (VPS) door simpelweg te draaien – voor een bijzonder gerichte reiniging die zacht is voor oppervlakken. De Dirt vuilfrees met roterende spotstraal zorgt voor uitzonderlijke reinigingsprestaties, zelfs bij hardnekkig vuil. Alle accessoires kunnen gemakkelijk op het apparaat zelf worden opgeborgen.