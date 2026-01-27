Hogedrukreiniger K 5 FJ
De K 5 FJ is de ideale partner voor regelmatige schoonmaakklussen, zoals het verwijderen van matig vuil van auto's, paden en andere oppervlakken rondom het huis. Inclusief Foam Jet schuimlans.
De K 5 FJ hogedrukreiniger is het ideale gereedschap voor regelmatige schoonmaakklussen met een gemiddelde vervuiling, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken rondom het huis. De uitrusting omvat een spuitpistool, een 8 meter lange hogedrukslang, een Vario Power Spuitlans (VPS), een vuilfrees met roterende spotstraal voor het verwijderen van het meest hardnekkige vuil, een Foam Jet schuimlans voor maximale vuiloplossende kracht en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen het binnendringen van kleine vuildeeltjes. De druk kan eenvoudig worden aangepast op de Vario Power Spuitlans (VPS) door simpelweg te draaien – voor een bijzonder gerichte reiniging die zacht is voor oppervlakken. De Dirt vuilfrees met roterende spotstraal zorgt voor uitzonderlijke reinigingsprestaties, zelfs bij hardnekkig vuil. Alle accessoires kunnen gemakkelijk op het apparaat zelf worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslang
- Handig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen.
- Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Netjes en opgeruimd
- Berg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Grote wielen
- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
- Eenvoudig te manoeuvreren.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 145
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|2100
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|302 x 346 x 872
Verpakkingsinhoud
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Reinigingsmiddelen: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging