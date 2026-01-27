Hogedrukreiniger K 4 Classic Car
Gemakkelijk te transporteren en snel op te bergen: de K 4 Classic Car hogedrukreiniger, incl. telescoopsteel, voor regelmatig gebruik bij middelmatige vervuiling, plus Car Cleaning Kit.
Dit apparaat past overal: of het nu in de kofferbak of in een kast is, de K 4 Classic Car hogedrukreiniger kan dankzij zijn compacte afmetingen moeiteloos overal worden opgeborgen en gemakkelijk worden getransporteerd. Toch biedt het nog steeds de volledige prestaties van een hogedrukreiniger. Dankzij de Car Cleaning Kit met schuimstraal, roterende wasborstel en autoshampoo is de K 4 Classic Car ontworpen voor incidenteel gebruik bij middelmatige vervuiling in en rond de auto. Bovendien zorgt de in hoogte verstelbare aluminium telescoopsteel ervoor dat de trekhoogte altijd comfortabel is. Andere uitrustingsdetails zijn het Quick Connect-pistool, een zes meter lange hogedrukslang, een Vario Power-spuitlans (VPS), een vuilfrees en een waterfilter. Bovendien is de K 4 Classic Car met een oppervlakteprestatie van 30 m²/u bij uitstek geschikt voor de regelmatige reiniging van middelmatige vervuiling (kleine auto's, tuinhekken, fietsen, enz.).
Kenmerken en voordelen
Slangopbergsystemen op de voorkantDe slang kan gemakkelijk worden opgehangen op de voorkant.
TelescoopgreepDe aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Reinigingsmiddel gebruikZuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 130
|Wateropbrengst (l/u)
|420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1800
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|264 x 256 x 450
Verpakkingsinhoud
- Car kit: Roterende wasborstel, 0,3 liter foam jet, 3-in-1 car shampoo, 1 liter
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Telescoopgreep
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's