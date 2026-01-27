Hogedrukreiniger K 2 Universal Edition

De K 2 Universal Edition hogedrukreiniger verwijdert betrouwbaar lichte vervuiling tijdens incidenteel gebruik rondom het huis.

De K 2 Universal Edition hogedrukreiniger met vuilfrees maakt bemoste trappen, verweerde muren en vuil tuingereedschap in een handomdraai sprankelend schoon. Het compacte toestel is ideaal voor alle kleine schoonmaakklusjes in en rond het huis. Zelfs hardnekkig vuil kan worden verwijderd met de roterende straal van de meegeleverde vuilfrees. Dankzij het lage gewicht en de geïntegreerde, handige draaggreep kan de K 2 Universal Edition gemakkelijk worden vervoerd naar de plaats van gebruik. Het Quick Connect systeem zorgt voor extra gebruiksgemak: de 3 meter lange hogedrukslang kan eenvoudig worden aangesloten en losgekoppeld van het apparaat en het pistool met behulp van de snelkoppeling. Alle accessoires die bij de K 2 Universal Edition worden geleverd, kunnen eenvoudig worden opgeborgen. Dit is te danken aan de slimme beugels op het apparaat. Het netsnoer is ook netjes opgeborgen in de geïntegreerde kabeltas.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 2 Universal Edition: Geïntegreerde kabelsleuf
Geïntegreerde kabelsleuf
Stroomkabel kan netjes en ruimtebesparend worden opgeborgen.
Hogedrukreiniger K 2 Universal Edition: Handige opbergruimte voor accessoires
Handige opbergruimte voor accessoires
De hogedrukslang, spuitlans en spuitpistool kunnen eenvoudig worden opgeborgen door ze aan het apparaat te bevestigen.
Hogedrukreiniger K 2 Universal Edition: Quick Connect systeem
Quick Connect systeem
De hogedrukslang kan eenvoudig en snel op het apparaat en het pistool worden aangesloten/losgekoppeld.
Compact formaat en lichtgewicht
  • Apparaat kan gemakkelijk worden gedragen en vervoerd.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Werkdruk (bar/MPa) 110 / 11
Wateropbrengst (l/u) max. 360
Oppervlakteprestatie (m²/u) 20
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,4
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 3,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 4,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 182 x 280 x 390

Verpakkingsinhoud

  • Hogedrukpistool: G 120 Q
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 3 m
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Geïntegreerd waterfilter
Hogedrukreiniger K 2 Universal Edition
Toepassingen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
