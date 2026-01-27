Hogedrukreiniger K 2 Universal Edition
De K 2 Universal Edition hogedrukreiniger verwijdert betrouwbaar lichte vervuiling tijdens incidenteel gebruik rondom het huis.
De K 2 Universal Edition hogedrukreiniger met vuilfrees maakt bemoste trappen, verweerde muren en vuil tuingereedschap in een handomdraai sprankelend schoon. Het compacte toestel is ideaal voor alle kleine schoonmaakklusjes in en rond het huis. Zelfs hardnekkig vuil kan worden verwijderd met de roterende straal van de meegeleverde vuilfrees. Dankzij het lage gewicht en de geïntegreerde, handige draaggreep kan de K 2 Universal Edition gemakkelijk worden vervoerd naar de plaats van gebruik. Het Quick Connect systeem zorgt voor extra gebruiksgemak: de 3 meter lange hogedrukslang kan eenvoudig worden aangesloten en losgekoppeld van het apparaat en het pistool met behulp van de snelkoppeling. Alle accessoires die bij de K 2 Universal Edition worden geleverd, kunnen eenvoudig worden opgeborgen. Dit is te danken aan de slimme beugels op het apparaat. Het netsnoer is ook netjes opgeborgen in de geïntegreerde kabeltas.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde kabelsleufStroomkabel kan netjes en ruimtebesparend worden opgeborgen.
Handige opbergruimte voor accessoiresDe hogedrukslang, spuitlans en spuitpistool kunnen eenvoudig worden opgeborgen door ze aan het apparaat te bevestigen.
Quick Connect systeemDe hogedrukslang kan eenvoudig en snel op het apparaat en het pistool worden aangesloten/losgekoppeld.
Compact formaat en lichtgewicht
- Apparaat kan gemakkelijk worden gedragen en vervoerd.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|110 / 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|182 x 280 x 390
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 3 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair