Dankzij geïntegreerde Bluetooth kan de hogedrukreiniger K 5 Smart Control Flex worden verbonden met de Kärcher Home & Garden-app. Zo wordt de gebruiker via de smartphone optimaal ondersteund in veel reinigingssituaties en bij veel reinigingstaken – en kan hij nog efficiëntere reinigingsresultaten bereiken. De app biedt veel nuttige functies, zoals de toepassingsadviseur met handige tips en trucs, montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Het apparaat beschikt ook over een boostmodus voor extra vermogen, een G 180 Q Smart Control-spuitpistool met lcd-scherm en de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans. De druk wordt ofwel op het spuitpistool zelf ingesteld of met behulp van de toepassingsadviseur van de app naar het spuitpistool overgebracht. Op het lcd-scherm kan worden gecontroleerd welk drukniveau is ingesteld. Andere uitrustingsdetails zijn het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem, de PremiumFlex-hogedrukslang, de aluminium telescoopsteel, het Quick Connect-systeem voor het in- en uitklikken van de hogedrukslang in het apparaat en het spuitpistool en de parkeerpositie om te allen tijde gemakkelijk toegankelijke accessoires te garanderen.