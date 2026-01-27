Hogedrukreiniger K 5 Smart Control Flex
De K 5 Smart Control Flex hogedrukreiniger, met PremiumFlex slang en G 180 Q Smart Control pistool, geschikt voor zware vervuiling op terrassen, tuinmeubelen en auto's.
Dankzij geïntegreerde Bluetooth kan de hogedrukreiniger K 5 Smart Control Flex worden verbonden met de Kärcher Home & Garden-app. Zo wordt de gebruiker via de smartphone optimaal ondersteund in veel reinigingssituaties en bij veel reinigingstaken – en kan hij nog efficiëntere reinigingsresultaten bereiken. De app biedt veel nuttige functies, zoals de toepassingsadviseur met handige tips en trucs, montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Het apparaat beschikt ook over een boostmodus voor extra vermogen, een G 180 Q Smart Control-spuitpistool met lcd-scherm en de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans. De druk wordt ofwel op het spuitpistool zelf ingesteld of met behulp van de toepassingsadviseur van de app naar het spuitpistool overgebracht. Op het lcd-scherm kan worden gecontroleerd welk drukniveau is ingesteld. Andere uitrustingsdetails zijn het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem, de PremiumFlex-hogedrukslang, de aluminium telescoopsteel, het Quick Connect-systeem voor het in- en uitklikken van de hogedrukslang in het apparaat en het spuitpistool en de parkeerpositie om te allen tijde gemakkelijk toegankelijke accessoires te garanderen.
Kenmerken en voordelen
Smart Control pistool met boostmodus en 3-in-1 multi-jet spuitlansHogedrukpistool met LCD-display en knoppen voor het doseren van druk of reinigingsmiddel. Inclusief boostmodus voor extra kracht tegen hardnekkig vuil. De roterende 3-in-1 Multi jet bestaat uit drie verschillende nozzles voor eenvoudig wisselen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. De app brengt via bluetooth de optimale druk over naar de hogedrukreiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|16,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|405 x 306 x 584
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme diensten / functies in de app