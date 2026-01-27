Hogedrukreiniger K 5 Smart Control Flex

De K 5 Smart Control Flex hogedrukreiniger, met PremiumFlex slang en G 180 Q Smart Control pistool, geschikt voor zware vervuiling op terrassen, tuinmeubelen en auto's.

Dankzij geïntegreerde Bluetooth kan de hogedrukreiniger K 5 Smart Control Flex worden verbonden met de Kärcher Home & Garden-app. Zo wordt de gebruiker via de smartphone optimaal ondersteund in veel reinigingssituaties en bij veel reinigingstaken – en kan hij nog efficiëntere reinigingsresultaten bereiken. De app biedt veel nuttige functies, zoals de toepassingsadviseur met handige tips en trucs, montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Het apparaat beschikt ook over een boostmodus voor extra vermogen, een G 180 Q Smart Control-spuitpistool met lcd-scherm en de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans. De druk wordt ofwel op het spuitpistool zelf ingesteld of met behulp van de toepassingsadviseur van de app naar het spuitpistool overgebracht. Op het lcd-scherm kan worden gecontroleerd welk drukniveau is ingesteld. Andere uitrustingsdetails zijn het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem, de PremiumFlex-hogedrukslang, de aluminium telescoopsteel, het Quick Connect-systeem voor het in- en uitklikken van de hogedrukslang in het apparaat en het spuitpistool en de parkeerpositie om te allen tijde gemakkelijk toegankelijke accessoires te garanderen.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 5 Smart Control Flex: Smart Control pistool met boostmodus en 3-in-1 multi-jet spuitlans
Hogedrukpistool met LCD-display en knoppen voor het doseren van druk of reinigingsmiddel. Inclusief boostmodus voor extra kracht tegen hardnekkig vuil. De roterende 3-in-1 Multi jet bestaat uit drie verschillende nozzles voor eenvoudig wisselen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Hogedrukreiniger K 5 Smart Control Flex: PremiumFlex hogedrukslang
De soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Hogedrukreiniger K 5 Smart Control Flex: Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-app
Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. De app brengt via bluetooth de optimale druk over naar de hogedrukreiniger.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Wateropbrengst (l/u) max. 500
Oppervlakteprestatie (m²/u) 40
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (kW) 2,1
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 13,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 16,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 405 x 306 x 584

Verpakkingsinhoud

  • Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
  • 3-in-1 Multi Jet
  • Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Geïntegreerd opbergnet
  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
  • Telescoopgreep
  • Watergekoelde motor
  • Geïntegreerd waterfilter
  • Wateraanzuiging
  • Verbinding via Bluetooth
  • Bediening via app
  • Slimme diensten / functies in de app
Hogedrukreiniger K 5 Smart Control Flex
