Hogedrukreiniger K 3 FJ
De K 3 FJ hogedrukreiniger: deze krachtige helper is ideaal voor lichte vervuiling van kleine tuinoppervlakken en terrassen, tuinmeubelen, auto's en meer. Incl. schuimsproeier.
Vuil is verleden tijd met de K 3 FJ hogedrukreiniger. Incl. schuimsproeier voor goed hechtend schuim en maximaal vuiloplossend vermogen en 500 ml autoshampoo. Met een 6 meter lange hogedrukslang is de reiniger ideaal voor incidenteel gebruik rondom het huis en zorgt hij voor glanzende oppervlakken, van kleine tuinoppervlakken en terrassen tot tuinmeubilair en auto's. Dankzij de Vario Power-straalbuis (VPS) kan de waterdruk eenvoudig worden geregeld en aangepast aan het betreffende oppervlak door er gewoon aan te draaien. De vuilfrees met roterende puntstraal verwijdert zelfs het hardnekkigste vuil en de pomp wordt beschermd door een waterfilter - voor een lange levensduur. Met zijn lichtlopende wielen kan de K 3 FJ hogedrukreiniger gemakkelijk worden vervoerd naar de plaats van gebruik.
Kenmerken en voordelen
Quick Connect systeemDe hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Netjes en opgeruimdBerg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Eenvoudig te manoeuvreren.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|242 x 285 x 805
Verpakkingsinhoud
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Reinigingsmiddelen: Autoshampoo (klaar voor gebruik) RM 562
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerd waterfilter