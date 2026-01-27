Vuil is verleden tijd met de K 3 FJ hogedrukreiniger. Incl. schuimsproeier voor goed hechtend schuim en maximaal vuiloplossend vermogen en 500 ml autoshampoo. Met een 6 meter lange hogedrukslang is de reiniger ideaal voor incidenteel gebruik rondom het huis en zorgt hij voor glanzende oppervlakken, van kleine tuinoppervlakken en terrassen tot tuinmeubilair en auto's. Dankzij de Vario Power-straalbuis (VPS) kan de waterdruk eenvoudig worden geregeld en aangepast aan het betreffende oppervlak door er gewoon aan te draaien. De vuilfrees met roterende puntstraal verwijdert zelfs het hardnekkigste vuil en de pomp wordt beschermd door een waterfilter - voor een lange levensduur. Met zijn lichtlopende wielen kan de K 3 FJ hogedrukreiniger gemakkelijk worden vervoerd naar de plaats van gebruik.