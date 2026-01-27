Hogedrukreiniger K 7 Premium Smart Control Flex
Voor meer vermogen: K 7 Premium Smart Control Flex hogedrukreiniger met PremiumFlex slang en G 180 Q Smart Control pistool voor hardnekkig vuil op terrassen, paden en auto's.
Verbind de hogedrukreiniger K 7 Premium Smart Control Flex eenvoudig via Bluetooth met de Kärcher Home & Garden-app op je smartphone – en schoonmaken wordt nog eenvoudiger en efficiënter. Want de toepassingsadviseur in de app geeft praktische tips en trucs voor veel reinigingssituaties en reinigingstaken. De app biedt ook veel andere nuttige functies, zoals montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Een andere praktische functie is dat het apparaat een boostmodus heeft voor extra vermogen, zodat zelfs hardnekkig vuil geen probleem is. De drukniveaus kunnen op het G 180 Q Smart Control-spuitpistool met LCD-display worden ingesteld of met behulp van de toepassingsadviseur via de app naar het spuitpistool worden overgebracht – zodat er bij het schoonmaken niets mis kan gaan. Andere uitrustingsdetails zijn de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans voor een breed scala aan toepassingen zonder dat je van spuitlans hoeft te wisselen, de PremiumFlex-hogedrukslang, het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem, de hoogwaardige aluminium telescoopsteel en de parkeerstand voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.
Kenmerken en voordelen
Smart Control pistool met boostmodus en 3-in-1 multi-jet spuitlansHogedrukpistool met LCD-display en knoppen voor het doseren van druk of reinigingsmiddel. Inclusief boostmodus voor extra kracht tegen hardnekkig vuil. De roterende 3-in-1 Multi jet bestaat uit drie verschillende nozzles voor eenvoudig wisselen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. De app brengt via bluetooth de optimale druk over naar de hogedrukreiniger.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|17,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|23
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|459 x 330 x 669
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme diensten / functies in de app
Toepassingen
- Terrassen
- Schuttingen
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Auto's
- Campers en caravans
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair