Verbind de hogedrukreiniger K 7 Smart Control Flex eenvoudig via Bluetooth met de Kärcher Home & Garden-app op je smartphone – schoonmaken wordt nog eenvoudiger en efficiënter. Want de toepassingsadviseur in de app geeft praktische tips en trucs voor veel reinigingssituaties en reinigingstaken. De app biedt ook veel andere nuttige functies, zoals montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Het apparaat heeft een boostmodus voor extra vermogen, zodat zelfs hardnekkig vuil geen probleem is. De drukniveaus kunnen op het G 180 Q Smart Control-spuitpistool met LCD-display worden ingesteld of met behulp van de toepassingsadviseur via de app naar het spuitpistool worden overgebracht – zodat er bij het schoonmaken niets mis kan gaan. Andere uitrustingsdetails zijn de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans voor een breed scala aan toepassingen zonder van spuitlans te hoeven wisselen, de PremiumFlex-hogedrukslang, het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloos wisselen van het reinigingsmiddel, de hoogwaardige aluminium telescoopsteel voor eenvoudig transport en opslag en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.