Hogedrukreiniger K 5 Premium Smart Control Flex
Voor meer controle: de K 5 Smart Control Flex met PremiumFlex slang en G 180 Q Smart Control pistool, geschikt voor zware vervuiling op terrassen, tuinmeubelen en auto's.
Dankzij geïntegreerde Bluetooth kan de hogedrukreiniger K 5 Premium Smart Control Flex worden verbonden met de Kärcher Home & Garden-app. Dit betekent dat de gebruiker via de smartphone optimaal wordt ondersteund in veel reinigingssituaties en bij veel reinigingstaken – en nog efficiëntere reinigingsresultaten kan bereiken. De app biedt veel nuttige functies, zoals de toepassingsadviseur met nuttige tips en trucs, montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Het apparaat beschikt ook over een boostmodus voor extra vermogen, een G 180 Q Smart Control-spuitpistool met LCD-display en de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans. De druk wordt ofwel op het spuitpistool zelf ingesteld of met behulp van de toepassingsadviseur van de app naar het spuitpistool overgebracht. Op het LCD-display kan worden gecontroleerd welk drukniveau is ingesteld. Andere kenmerken van de uitrusting zijn onder meer het Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem, de PremiumFlex hogedrukslang, de telescopische handgreep van aluminium, het Quick Connect-systeem waarmee je de hogedrukslang in en uit het apparaat en het spuitpistool kunt klikken, en de parkeerpositie, zodat je altijd bij de accessoires kunt.
Kenmerken en voordelen
Smart Control pistool met boostmodus en 3-in-1 multi-jet spuitlansHogedrukpistool met LCD-display en knoppen voor het doseren van druk of reinigingsmiddel. Inclusief boostmodus voor extra kracht tegen hardnekkig vuil. De roterende 3-in-1 Multi jet bestaat uit drie verschillende nozzles voor eenvoudig wisselen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. De app brengt via bluetooth de optimale druk over naar de hogedrukreiniger.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|17
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|417 x 306 x 584
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme diensten / functies in de app
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes