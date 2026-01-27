Dankzij geïntegreerde Bluetooth kan de hogedrukreiniger K 5 Premium Smart Control Flex worden verbonden met de Kärcher Home & Garden-app. Dit betekent dat de gebruiker via de smartphone optimaal wordt ondersteund in veel reinigingssituaties en bij veel reinigingstaken – en nog efficiëntere reinigingsresultaten kan bereiken. De app biedt veel nuttige functies, zoals de toepassingsadviseur met nuttige tips en trucs, montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Het apparaat beschikt ook over een boostmodus voor extra vermogen, een G 180 Q Smart Control-spuitpistool met LCD-display en de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans. De druk wordt ofwel op het spuitpistool zelf ingesteld of met behulp van de toepassingsadviseur van de app naar het spuitpistool overgebracht. Op het LCD-display kan worden gecontroleerd welk drukniveau is ingesteld. Andere kenmerken van de uitrusting zijn onder meer het Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem, de PremiumFlex hogedrukslang, de telescopische handgreep van aluminium, het Quick Connect-systeem waarmee je de hogedrukslang in en uit het apparaat en het spuitpistool kunt klikken, en de parkeerpositie, zodat je altijd bij de accessoires kunt.