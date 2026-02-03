Hogedrukreiniger K 4 Comfort Premium Home
De K 4 Comfort Premium Home hogedrukreiniger voor thuis met een oppervlakteprestatie van 30 m²/u, PremiumFlex slang, slanghaspel en watergekoelde motor. Incl. Home Kit en Foam Jet
De K 4 Comfort Premium Home is een krachtige en handige hogedrukreiniger, ideaal voor het verwijderen van matige vervuiling rond huis en van de auto. De duurzame, watergekoelde motor zorgt voor constante prestaties, terwijl de slanghaspel met PremiumFlex-slang voor flexibiliteit zorgt. Het G 180 Q COMFORT!Hold-spuitpistool verlaagt de benodigde knijpkracht tot 50 procent voor moeiteloos werken. Dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel worden aangesloten. De innovatieve 4-in-1 Multi Jet-spuitlans combineert 4 verschillende spuitpatronen die kunnen worden aangepast door de spuitlanskop te draaien. Inclusief Home Kit met T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger voor het reinigen van grote oppervlakken. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra gemak en een perfecte dosering van het reinigingsmiddel, afgestemd op de taak. Kabels en accessoires kunnen compact worden opgeborgen op het apparaat en de telescopische handgreep en wielen met een zacht oppervlak maken het gemakkelijk te vervoeren. De Kärcher Home & Garden-app ondersteunt je met toepassingsadvies en tips & trucs. De leveringsomvang bevat 1 liter reinigingsmiddel.
Kenmerken en voordelen
Slim apparaatconcept
- Het ontwerp van het apparaat is voorzien van georganiseerde kabel- en slangin- en -uitlaten. Dit zorgt voor bewegingsvrijheid en werkruimte en maakt het hanteren van kabels en slangen over het algemeen eenvoudiger.
- Het correct uitlijnen van de apparaten met slang- en kabelaansluitingen ten opzichte van de stroom- en waterbron maakt het reinigen aanzienlijk comfortabeler.
Comfortpistool met COMFORT!Hold en Quick Connect
- COMFORT!Hold vermindert de benodigde knijpkracht merkbaar. Dit is vooral handig bij langdurig gebruik en het reinigen van grote oppervlakken.
- Quick Connect-aansluiting voor eenvoudig aansluiten van de hogedrukslang.
4-in-1 Multi Jet
- Veel reinigingsmogelijkheden dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
- Geen lanswissel nodig voor meer gebruiksgemak.
2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept
- Innovatieve reinigingsmiddeloplossing biedt maximale flexibiliteit en optimale dosering voor elke reinigingsklus.
- Het reinigingsmiddel kan worden gedoseerd via het apparaat en de Multi Jet-sproeier of, voor meer schuim, via de schuimstraal inclusief reinigingsmiddeldosering.
Ergonomisch transport
- De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
- De wielen met zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos te verplaatsen is.
- De draagbeugel maakt het mogelijk het apparaat gemakkelijk en ergonomisch op te tillen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 20% gerecycled kunststof¹⁾.
- Tot 80% minder waterverbruik in vergelijking met een conventionele tuinslang.²⁾
- Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk ( /bar/MPa)
|20 / max. 130 / 2 - 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|19,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Voorwaarde interne tests: het debiet van de hogedrukreiniger bedraagt 40 % van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd gehalveerd is. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van het type apparaat, de mate van vervuiling en de woonplaats.
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4-in-1
- Hogedrukslang: 8 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Drukverlaging aan pistoolzijde
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: 2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept
- Reinigingsmiddelregulering in schuimsproeiertoepassing
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Kabel haak
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Wielen met zachte componentenoppervlakte
Videos
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 4 Comfort Premium Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.