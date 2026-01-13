Hogedrukreiniger K 7 Compact
K 7 Compact: compacte hogedrukreiniger voor hardnekkig vuil. Gemakkelijk te vervoeren en op te bergen. Oppervlakteprestatie 60 m²/u, watergekoelde motor voor lange levensduur.
De K 7 Compact hogedrukreiniger verwijdert tot 60 m² hardnekkig vuil per uur. Hij blijkt uiterst handig en krachtig te zijn. Dankzij de compacte afmetingen kan het hele apparaat gemakkelijk worden vervoerd en overal worden opgeborgen - op een plank of in een kofferbak. Het innovatieve slangopbergconcept zorgt ervoor dat de hogedrukslang na gebruik om de voorklep kan worden gewikkeld en veilig kan worden vastgezet voor transport met een rubberen band. Andere kenmerken zijn 2 draaggrepen, een in hoogte verstelbare telescoopsteel, een pistool met Quick Connect, een PremiumFlex Anti-Twist hogedrukslang van 10 meter, een Vario Power spuitmond (VPS), een vuilfrees en een waterfilter. De K 7 Compact kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt en is ideaal voor veelvuldig gebruik.
Kenmerken en voordelen
Doordacht opbergconceptDe slang kan worden opgewikkeld en met een rubberen band vastgezet worden die voor het volgende gebruik snel verwijderd kan worden.
Watergekoelde motor en indrukwekkende prestatiesDe watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
TelescoopgreepDe aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Aanzuiging van reinigingsmiddel
- Uitgerust met een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddel.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|230 / 50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|16
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|19,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|378 x 291 x 516
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex Anti-Twist
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Variopower Jet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Campers en caravans
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 7 Compact
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.