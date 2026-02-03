Hogedrukreiniger K 5 FJ Home
De K 5 FJ Home is ideaal voor het regelmatig reinigen van matige vervuiling op auto's, evenals paden en andere oppervlakken rond het pand. Incl. Home Kit en schuimstraal.
De K 5 FJ Home hogedrukreiniger is de ideale metgezel voor regelmatige reinigingstaken waarbij matige vervuiling wordt aangepakt, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken rond het pand. Kenmerken zijn onder meer een spuitpistool, een 8 meter lange hogedrukslang, een Vario Power lans (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen kleine vuildeeltjes. De Home Kit garandeert spatvrije reiniging van grotere oppervlakken rond het huis en wordt geleverd met T 5 oppervlaktereiniger en 1 l Steen- en gevelreiniger. Ook inbegrepen is een schuimstraal en 1 l Autoshampoo voor maximaal vuiloplossend vermogen. Alle meegeleverde accessoires kunnen op het apparaat zelf worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslang
- Handig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen.
- Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Netjes en opgeruimd
- Berg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Grote wielen
- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
- Eenvoudig te manoeuvreren.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 145
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|2100
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|13,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|302 x 346 x 872
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Spuitlansverlenging
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Reinigingsmiddelen: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 5 FJ Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.