Hogedrukreiniger K 2 Full Control
De K 2 Full Control hogedrukreiniger van Kärcher met gerichte drukregeling voor lichte vervuiling op bijvoorbeeld fietsen, tuingereedschap en tuinmeubilair. Oppervlakteprestatie van 20 m²/u.
De K 2 Full Control is uitgerust met twee soepel lopende wielen, een hogedrukslang van 4 m, vuilfrees met roterende puntstraal voor hardnekkig vuil en een waterfilter dat de pomp beschermt tegen vuildeeltjes. De Full Control Click Vario Power spuitlans heeft de drukniveaus ZACHT, MIDDEL en HARD, en de reinigingsmiddelmodus (MIX) die je eenvoudig kunt instellen door te draaien aan de Vario Power spuitlans. Symbolen geven de ideale toepassingsgebieden voor de drukinstellingen aan. De hogedrukreiniger is ontworpen voor incidenteel gebruik en verwijdering van lichte vervuiling rondom het huis, bijvoorbeeld fietsen, tuingereedschap en tuinmeubilair.
Kenmerken en voordelen
Full Control Click Vario Power spuitlans en vuilfreesDrie drukniveaus en instelling van reinigingsmiddel zorgen voor optimale resultaten op elk oppervlak. De druk kan worden geregeld door aan de Vario Power spuitlans te draaien tot de gewenste druk wordt weergegeven. Een pictogram geeft de ingestelde druk op de spuitlans aan.
Steun voor accessoires, hogedrukpistool en kabelSpuitlansen zijn altijd binnen handbereik en na het reinigen kan alles compact op het apparaat worden opgeborgen. Royale haak om de slang en kabels netjes aan het apparaat op te bergen.
Reinigingsmiddel gebruikZuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Telescoopgreep
- Comfortabele hoogte voor vervoer.
- Volledig inschuifbaar voor makkelijk opbergen.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230 - 240
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|246 x 280 x 586
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Click Vario Power lans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 2 Full Control
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.