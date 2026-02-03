Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Home
De K 4 Power Control Flex met PremiumFlex slang en G 160 Q Power Control pistool, geschikt voor matige vervuiling op terrassen, tuinmeubelen en auto's. Incl. Car & Home Kit.
Met de K 4 Power Control Flex Car & Home hogedrukreiniger is het ongelooflijk eenvoudig om elk oppervlak met de juiste druk te reinigen. En dankzij de Kärcher Home & Garden app is het vinden van de juiste druk ook heel eenvoudig. De in de app geïntegreerde toepassingsadviseur ondersteunt gebruikers met praktische tips bij elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. Voor maximale controle kan het drukniveau eenvoudig worden aangepast door de spuitlans te draaien of worden gecontroleerd op het G 160 Q Power Control spuitpistool. De K 4 Power Control Flex overtuigt ook met het Kärcher Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloze reinigingsmiddelwisselingen, de PremiumFlex hogedrukslang voor extra gemak, een telescopische handgreep voor eenvoudig transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen door de hogedrukslang in en uit het apparaat te klikken, plus het spuitpistool en een parkeerpositie om te zorgen dat accessoires altijd gemakkelijk toegankelijk zijn. De Car & Home Kit bevat de T 5 oppervlaktereiniger, 1 liter steen- en gevelreiniger, een schuimstraal, een roterende wasborstel en 1 liter autoshampoo.
Kenmerken en voordelen
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld. Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|11,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|19,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|405 x 306 x 584
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Car kit: Roterende wasborstel, 0,3 liter foam jet, 3-in-1 car shampoo, 1 liter
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 4 Power Control Flex Car & Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.