Accu aangedreven hogedrukreiniger K 2 Battery Set
Kan overal worden ingezet waar er geen stopcontact beschikbaar is: De K2 Battery Set hogedrukreiniger met accuaandrijving, inclusief 36 V li-ionaccu en oplader. Ideaal voor uiteenlopende toepassingen.
Geen stopcontact in de buurt? Geen probleem voor de hogedrukreiniger K 2 Battery Set met accuaandrijving. Met de 36 V/5,0 Ah li-ionaccu uit het Kärcher accuplatform is de hogedrukreiniger ideaal voor multifunctioneel reinigen van kleinere auto's, motorfietsen en boten, en voor kleinere reinigingstaken rondom het huis, ook zonder stopcontact. De accu, met een maximale bedrijfstijd van 17 minuten, en de oplader worden meegeleverd. Je kunt ook een Kärcher aanzuigslang aansluiten op de hogedrukreiniger om water op te zuigen uit een waterreservoir. Ook meegeleverd: twee spuitlansen om te schakelen tussen de standaard- en turbomodus, een analoge display op het spuitpistool waarop de geselecteerde reinigingsmodus wordt weergegeven, een zuigslang voor reinigingsmiddel en een ingebouwd waterfilter om te voorkomen dat er vuildeeltjes in de hogedrukpomp komen.
Kenmerken en voordelen
36 V Kärcher accuReal Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Te gebruiken met alle apparaten uit het 36 V accuplatform. Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
Hogedrukpistool met drukniveau-indicatieEen reeks verschillende spuitlansen bieden drie verschillende drukniveaus voor optimale resultaten bij het reinigen van verschillende oppervlakken. Het display op het hogedrukpistool maakt het gemakkelijk om het geselecteerde drukniveau te regelen.
WateraanzuigingCompatibel met de Kärcher zuigslang voor reinigen als er geen wateraansluiting in de buurt is. De aanzuigslang kan los gekocht worden.
Reinigingsmiddel gebruik
- Zuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen.
- Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- De slang, spuitlansen en spuitpistool kunnen netjes en compact worden opgeborgen.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Werkdruk (bar)
|max. 110
|Drukbereik
|Hogedruk
|Wateropbrengst (l/u)
|340
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|5
|Looptijd per acculading (min)
|14 (5,0 Ah)
|Laadtijd met standaardoplader (u)
|9
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|245 x 303 x 629
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 36 V / 5,0 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 36 V accu standaard oplader (1 stuk)
- Hogedrukpistool: G 120 Q, Boost
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Terrassen
- Kleine auto's
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Fietsen
- Boten
- Vuilbakken
- Tuinspeelgoed
