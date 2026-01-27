Hogedrukreiniger K 7 WCM Premium Home
De K 7 WCM Premium Home hogedrukreiniger met watergekoelde motor verwijdert effectief en krachtig vuil van terrassen of auto's. Incl. slanghaspel en home kit.
Krachtige reiniging die u zal overtuigen! De K 7 WCM Premium Home is de ideale (schoonmaak)partner voor veelvuldig gebruik en zware vervuiling: Met zijn krachtige, watergekoelde motor maakt hij een einde aan vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en grotere auto's. De Home Kit bevat de T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter 3-in-1 steen- en gevelreiniger. Om oppervlakken bijzonder effectief en voorzichtig te reinigen, kan de Vario Power straalbuis (VPS) worden versteld door deze eenvoudig te draaien. De geïntegreerde slanghaspel maakt het opbergen van de hogedrukslang kinderspel en alle andere meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig direct op het apparaat worden opgeborgen. Andere functies zijn de vuilfrees met roterende puntstraal, die zorgt voor een compromisloos schoonmaakresultaat, zelfs bij hardnekkig vuil. Een ingebouwd waterfilter beschermt de pomp ook betrouwbaar tegen vuildeeltjes. Bovendien kunnen alle meegeleverde accessoires eenvoudig direct op het apparaat worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende prestatieDe watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Slanghaspel voor praktisch gebruikNetjes en ruimtebesparend opbergen: met de praktische slanghaspel is de hogedrukslang optimaal beschermd en gemakkelijk toegankelijk. Berg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslangHandig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen. Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Grote wielen
- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
- Eenvoudig te manoeuvreren.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|17,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|24,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|369 x 394 x 946
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 7, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Variopower Jet
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Watergekoelde motor
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Trapjes en stoepen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Auto's
- Campers en caravans
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Fietsen