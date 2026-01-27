Krachtige reiniging die u zal overtuigen! De K 7 WCM Premium Home is de ideale (schoonmaak)partner voor veelvuldig gebruik en zware vervuiling: Met zijn krachtige, watergekoelde motor maakt hij een einde aan vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en grotere auto's. De Home Kit bevat de T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter 3-in-1 steen- en gevelreiniger. Om oppervlakken bijzonder effectief en voorzichtig te reinigen, kan de Vario Power straalbuis (VPS) worden versteld door deze eenvoudig te draaien. De geïntegreerde slanghaspel maakt het opbergen van de hogedrukslang kinderspel en alle andere meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig direct op het apparaat worden opgeborgen. Andere functies zijn de vuilfrees met roterende puntstraal, die zorgt voor een compromisloos schoonmaakresultaat, zelfs bij hardnekkig vuil. Een ingebouwd waterfilter beschermt de pomp ook betrouwbaar tegen vuildeeltjes. Bovendien kunnen alle meegeleverde accessoires eenvoudig direct op het apparaat worden opgeborgen.