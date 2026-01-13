Hogedrukreiniger K Mini
De kleinste hogedrukreiniger van Kärcher verwijdert vuil in een mum van tijd en dankzij het lichte gewicht en het praktische formaat kan hij gemakkelijk worden vervoerd en opgeborgen.
Compact en licht: de K Mini is de kleinste hogedrukreiniger van Kärcher. Dankzij het compacte formaat en het lage gewicht kan hij gemakkelijk worden vervoerd en opgeslagen. De kleine krachtpatser is ideaal om balkons, tuin- en terrasmeubilair, fietsen en kleine auto's snel en efficiënt schoon te maken. De bediening is vanzelfsprekend: het spuitpistool, de verlengbuis en de Vario Power-spuitlans kunnen in slechts enkele stappen worden gemonteerd. Klik de hogedrukslang eenvoudig en snel in en uit het apparaat en spuitpistool door middel van het Quick Connect systeem. De vijf meter lange extra dunne PremiumFlex hogedrukslang voorkomt vervelende knoopvorming en biedt maximale flexibiliteit en bewegingsvrijheid bij het schoonmaken. Een afneembare accessoirehouder zorgt ervoor dat alle meegeleverde onderdelen eenvoudig kunnen worden opgeborgen. Als je klaar bent met schoonmaken kan de voedingskabel om de standaard van het apparaat worden gewikkeld en met een clip op zijn plaats worden gehouden. Door zijn kleine formaat kan de K Mini zowel binnen als buiten gemakkelijk worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Compact en lichtgewicht apparaatKan gemakkelijk zowel binnen als buiten worden opgeborgen. Gemakkelijk te vervoeren voor flexibele reiniging.
Afneembare accessoirehouderHandige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Extra dunne PremiumFlex hogedrukslangWikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen. Maximale flexibiliteit bij het schoonmaken.
Praktische opberging voor de kabel
- Wind en wikkel de stroomkabel snel en gemakkelijk op.
- Stroomkabel stevig op zijn plaats gehouden rond de standaard van het apparaat.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1400
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|278 x 233 x 296
Verpakkingsinhoud
- Spuitlansverlenging
- Hogedrukpistool: G 110 Q Short
- Variopower Jet
- Hogedrukslang: 5 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Geïntegreerd waterfilter
- Kabelopberging
Videos
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K Mini
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.