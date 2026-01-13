Hogedrukreiniger K 7 Smart Control
Met de toepassingsadviseur in de Home & Garden-app voor perfecte reiniging: de K 7 Smart Control hogedrukreiniger incl. Boost-functie. Via bluetooth te verbinden met de smartphone.
Verbind de hogedrukreiniger K 7 Smart Control eenvoudig via Bluetooth met de Kärcher Home & Garden-app op je smartphone - en het schoonmaken wordt veel eenvoudiger en efficiënter. Omdat de toepassingshulp in de app praktische tips en tricks geeft over veel schoonmaaksituaties en schoonmaakobjecten. De app biedt ook vele andere handige functies, zoals montage-instructies, verzorgings- en onderhoudsinstructies, evenals het Kärcher-serviceportaal. Nog een praktisch kenmerk: het apparaat heeft een Boost-modus voor extra vermogen - zelfs hardnekkig vuil is geen probleem. De drukniveaus kunnen op het G 180 Q Smart Control-spuitpistool met LCD-display worden ingesteld of met behulp van de toepassingshulp via de app naar het spuitpistool worden overgebracht - zodat er bij het reinigen niets mis kan gaan. Andere uitrustingsdetails zijn onder meer de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans voor diverse toepassingen zonder de spuitlans te hoeven verwisselen, het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelensysteem voor moeiteloos wisselen van het reinigingsmiddel, de hoogwaardige aluminium telescopische handgreep voor eenvoudig transport en opslag , evenals de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.
Kenmerken en voordelen
Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- De app brengt via bluetooth de optimale druk over naar de hogedrukreiniger.
Boost-modus voor extra kracht om vuil aan te pakken
- Met extra kracht verhoogt de boost-modus de reinigingsefficiëntie en bespaart tijd.
- Zorgt voor een krachtige vlekverwijdering bij hardnekkig vuil.
Smart Control-spuitpistool en 3-in-1 Multi Jet-spuitlans
- Spuitpistool met LCD-display en knoppen voor drukregeling of dosering van reinigingsmiddel.
- De roterende 3-in-1 Multi jet bestaat uit drie verschillende nozzles voor eenvoudig wisselen.
- Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Innovatieve insteekhouder voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen.
- Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.
- Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (Ph/V/Hz)
|1 / 230 / 50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|17,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|21,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|458 x 330 x 666
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 10 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme diensten / functies in de app
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Campers en caravans
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 7 Smart Control
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.