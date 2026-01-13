Hogedrukreiniger K 2 Compact
Uiterst compact, gemakkelijk te vervoeren en gemakkelijk op te bergen: de K 2 Compact hogedrukreiniger voor licht vuil rondom het huis. Oppervlakteprestatie ca. 20 m² per uur.
Ondanks zijn compacte afmetingen biedt de K 2 Compact het volledige vermogen van een hogedrukreiniger, terwijl hij mobiel en flexibel blijft. Het apparaat kan gemakkelijk worden opgeslagen en neemt zeer weinig ruimte in beslag. De hogedrukslang kan worden opgeslagen op het voordeksel. Uitgerust met een Quick Connect-hogedrukpistool, 4 m hogedrukslang, enkele spuitlans, vuilfrees en waterfilter, is de K 2 Compact ideaal voor incidenteel gebruik en licht vuil op tuinmeubelen en gereedschap, fietsen en rond het huis. De oppervlakteprestatie is ca. 20 m² per uur.
Kenmerken en voordelen
Slangopbergsystemen op de voorkantDe slang kan gemakkelijk worden opgehangen op de voorkant.
Ligt comfortabel in de handHet apparaat is gemakkelijk te vervoeren. Wanneer de draagbeugel niet nodig is, verdwijnt deze in de behuizing.
Gemakkelijk verbindenDe hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Spuitlansen zijn altijd binnen handbereik en na het reinigen kan alles compact op het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|180 x 219 x 389
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Telescoopgreep
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 2 Compact
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.