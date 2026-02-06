Hogedrukreiniger K 2 Horizontal VPS Home
De K 2 Horizontal VPS Home hogedrukreiniger is ideaal voor incidenteel gebruik en licht vuil, bijvoorbeeld op fietsen, tuingereedschap en tuinmeubelen. Inclusief Home Kit.
Razendsnel: de ultracompacte, ruimtebesparende K 2 Horizontal VPS Home hogedrukreiniger verwijdert in een mum van tijd vuil van kleine oppervlakken, voertuigen, tuingereedschap en tuinmeubelen. Het apparaat is ideaal voor alle incidentele schoonmaakklussen in en rondom huis. Inclusief de Home Kit met de T 1 oppervlaktereiniger en 500 ml Patio & Deck reinigingsmiddel voor spatvrije reiniging van grotere oppervlakken. Dankzij de Vario Power sproeilans (VPS) kan de waterdruk eenvoudig worden aangepast aan het oppervlak met een simpele draaibeweging. Dankzij het lage gewicht en de praktische geïntegreerde draagbeugel is de K 2 Horizontal VPS Home gemakkelijk te vervoeren naar elke gewenste locatie. Voor extra gemak klikt de 3 meter lange hogedrukslang dankzij het Quick Connect systeem eenvoudig in en uit het apparaat en de spuitlans. De spuitlans en het apparaat kunnen handig op het apparaat zelf worden opgeborgen. De kabel kan slim rond de voet van het apparaat worden gewikkeld.
Kenmerken en voordelen
Ultracompact ruimtebesparend apparaatVoor eenvoudig, ruimtebesparend opbergen, ook in een klein zijvertrek. Kan met slechts één hand worden gedragen.
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslangHandig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen. Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Quick Connect systeemDe hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Netjes en opgeruimd
- Berg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 110
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1400
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 197 x 248
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Spuitlansverlenging
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerd waterfilter
- Kabelopberging
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 2 Horizontal VPS Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.