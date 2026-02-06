Hogedrukreiniger K 2 Premium Horizontal VPS Home
De K 2 Premium Horizontal VPS Home hogedrukreiniger is ideaal voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling, bijvoorbeeld op fietsen, tuingereedschap en tuinmeubilair.Incl. Home Kit
Razendsnel: de ultracompacte, ruimtebesparende hogedrukreiniger K 2 Premium Horizontal VPS Home verwijdert in een handomdraai vuil van kleine oppervlakken en voertuigen, tuingereedschap en tuinmeubelen. Het apparaat is ideaal voor alle incidentele reinigingsklussen in en om het huis. Met de Vario Power Spray lans (VPS) kan de waterdruk eenvoudig met een eenvoudige draaibeweging worden aangepast aan het oppervlak. Dankzij het lage gewicht en de praktische geïntegreerde draaggreep kun je de K 2 Premium Horizontal VPS Home eenvoudig overal mee naartoe nemen. Inclusief Home Kit met de T 1 oppervlaktereiniger en 500 ml van het reinigingsmiddel "Patio & Deck" voor spatvrij reinigen van grotere oppervlakken. Het Quick Connect-systeem maakt het nog eenvoudiger: de 4 meter lange hogedrukslang klik je eenvoudig in en uit het apparaat en de spuitlans. De spuitlans en het pistool kunnen voor het gemak op het apparaat zelf worden opgeborgen. De kabel wikkelt zich handig om de basis van het apparaat.
Kenmerken en voordelen
Ultracompact ruimtebesparend apparaatVoor eenvoudig, ruimtebesparend opbergen, ook in een klein zijvertrek. Kan met slechts één hand worden gedragen.
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslangHandig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen. Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Netjes en opgeruimdBerg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk ( /bar)
|20 / max. 110
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 197 x 264
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerd waterfilter
- Kabelopberging
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 2 Premium Horizontal VPS Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.