Hogedrukreiniger K 2 horizontal
Klein en ruimtebesparend: de K 2 Horizontal is de perfecte hogedrukreiniger voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling van bijvoorbeeld fietsen en/of tuingereedschap en tuinmeubilair.
Razendsnel: de ultracompacte, ruimtebesparende K 2 horizontal hogedrukreiniger verwijdert in een mum van tijd vuil van kleine oppervlakken en voertuigen, tuingereedschap en tuinmeubilair. Het apparaat is ideaal voor alle incidentele schoonmaakklussen in huis en tuin. De vlakke straal op de meegeleverde enkele spuitlans zorgt voor gerichte reinigingsresultaten op oppervlakken en voorwerpen met contouren. Dankzij het lage gewicht en de praktische geïntegreerde draaggreep kunt u de K 2 Horizontaal eenvoudig vervoeren naar de plek waar je hem nodig hebt. Voor extra gemak zorgt het Quick Connect-systeem ervoor dat de drie meter lange hogedrukslang in en uit het apparaat kan worden geklikt en de trekker van het pistool gemakkelijk kan worden geactiveerd. Het pistool en de spuitlans kunnen voor uw gemak op het apparaat zelf worden opgeborgen. De kabel wikkelt zich slim rond de basis van het apparaat.
Kenmerken en voordelen
Ultracompact ruimtebesparend apparaatVoor eenvoudig, ruimtebesparend opbergen, ook in een klein zijvertrek. Kan met slechts één hand worden gedragen.
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslangHandig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen. Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Netjes en opgeruimdBerg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 110
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1400
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 197 x 248
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Hogedrukslang: 3 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerd waterfilter
- Kabelopberging
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 2 horizontal
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.