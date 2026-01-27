Hogedrukreiniger K 4 Power Control Go!Further
De K 4 Power Control Go!Further is een zwarte hogedrukreiniger in beperkte oplage, gemaakt van 35% gerecycled kunststof¹⁾ en voorzien van exclusieve accessoires zoals de eco!Booster.
De hogedrukreiniger die nog een stap verder gaat – de gelimiteerde zwarte K 4 Power Control Go!Further, gemaakt van 35 procent gerecycled kunststof¹⁾ met exclusieve accessoires, biedt de beste reinigingsresultaten en een hoog gebruiksgemak. En dankzij de Kärcher Home & Garden app is het vinden van de juiste druk ook heel eenvoudig. De in de app geïntegreerde toepassingsadviseur ondersteunt gebruikers met praktische tips in elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. Voor maximale controle kan het drukniveau eenvoudig worden aangepast door de spuitlans te draaien of worden gecontroleerd op het G 160 Q Power Control spuitpistool. De K 4 Power Control Flex overtuigt ook met het Kärcher Plug 'n' Clean reinigingsmiddelensysteem voor moeiteloze reinigingsmiddelwisselingen, de PremiumFlex hogedrukslang voor extra gemak, een telescopische handgreep voor eenvoudig transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen door de hogedrukslang in en uit het apparaat te klikken, plus het spuitpistool en een parkeerpositie om te allen tijde gemakkelijk toegankelijke accessoires te garanderen.
Kenmerken en voordelen
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 35% gerecycled kunststof¹⁾ +50% hogere water- en energie-efficiëntie²⁾ met 50% hogere reinigingsprestaties³⁾ Zuigslang voor alternatieve waterbronnen zoals regentonnen.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|11,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|16,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|405 x 306 x 584
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Met de Kärcher eco!Booster, gebaseerd op 50% meer te reinigen oppervlak met dezelfde hoeveelheid energie en water in vergelijking met de Kärcher standaard vlakstraal (spuitlans). Bevestigd door een onafhankelijk testinstituut. / ³⁾ Vergeleken met de reinigingsprestaties van de Kärcher standaard vlakstraal (spuitlans). Bevestigd door een onafhankelijk testinstituut.
Verpakkingsinhoud
- Reinigingsmiddelen: RM 626N Natuurlijk universeel reinigingsmiddel
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- eco!Booster
- Hogedrukslang: 8 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Aanzuigslang
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's