De hogedrukreiniger die nog een stap verder gaat – de gelimiteerde zwarte K 4 Power Control Go!Further, gemaakt van 35 procent gerecycled kunststof¹⁾ met exclusieve accessoires, biedt de beste reinigingsresultaten en een hoog gebruiksgemak. En dankzij de Kärcher Home & Garden app is het vinden van de juiste druk ook heel eenvoudig. De in de app geïntegreerde toepassingsadviseur ondersteunt gebruikers met praktische tips in elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. Voor maximale controle kan het drukniveau eenvoudig worden aangepast door de spuitlans te draaien of worden gecontroleerd op het G 160 Q Power Control spuitpistool. De K 4 Power Control Flex overtuigt ook met het Kärcher Plug 'n' Clean reinigingsmiddelensysteem voor moeiteloze reinigingsmiddelwisselingen, de PremiumFlex hogedrukslang voor extra gemak, een telescopische handgreep voor eenvoudig transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen door de hogedrukslang in en uit het apparaat te klikken, plus het spuitpistool en een parkeerpositie om te allen tijde gemakkelijk toegankelijke accessoires te garanderen.