Hoewel compact gebouwd, biedt de K 3 Compact het volledige vermogen van een hogedrukreiniger. De extra Home Kit garandeert een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken rond huis en bevat de T-Racer T 1 oppervlaktereiniger en 500 ml Patio & Deck reinigingsmiddel. Dankzij de aluminium telescopische handgreep kan het toestel ruimtebesparend worden opgeborgen en is hij zeer mobiel. Uitgerust met een Quick Connect spuitpistool, 6 meter hogedrukslang, Vario Power spuitlans, vuilfrees en waterfilter is de K 3 Compact ideaal voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling op tuinmeubelen en gereedschap, fietsen en oppervlakken rond het huis . De oppervlakteprestatie is 25 m²/u.