Hogedrukreiniger K 3 Compact Home
Zeer compact, gemakkelijk te vervoeren en op te bergen: de K 3 Compact hogedrukreiniger incl. Home Kit met terrasreiniger en reinigingsmiddel voor lichte vervuiling rond het huis. 25 m²/u oppervlakteprestatie.
Hoewel compact gebouwd, biedt de K 3 Compact het volledige vermogen van een hogedrukreiniger. De extra Home Kit garandeert een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken rond huis en bevat de T-Racer T 1 oppervlaktereiniger en 500 ml Patio & Deck reinigingsmiddel. Dankzij de aluminium telescopische handgreep kan het toestel ruimtebesparend worden opgeborgen en is hij zeer mobiel. Uitgerust met een Quick Connect spuitpistool, 6 meter hogedrukslang, Vario Power spuitlans, vuilfrees en waterfilter is de K 3 Compact ideaal voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling op tuinmeubelen en gereedschap, fietsen en oppervlakken rond het huis . De oppervlakteprestatie is 25 m²/u.
Kenmerken en voordelen
Compact en lichtgewicht apparaatGemakkelijk te vervoeren, met ruimtebesparende opslag.
TelescoopgreepDe aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Reinigingsmiddel gebruikZuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Spuitlansen zijn altijd binnen handbereik en na het reinigen kan alles compact op het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|264 x 256 x 450
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Telescoopgreep
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair