Hogedrukreiniger K 7 Smart Control Flex eco!Booster
Voor meer vermogen: de K 7 Smart Control Flex eco!Booster met PremiumFlex slang, G 180 Q Smart Control pistool en eco!Booster Kit voor hardnekkig vuil op gevoelige oppervlakken.
Verbind de K 7 Smart Control Flex eco!Booster hogedrukreiniger eenvoudig via Bluetooth met de Kärcher Home & Garden-app op je smartphone. De toepassingsadviseur geeft praktische tips en trucs voor veel reinigingssituaties en reinigingstaken. De app biedt ook andere nuttige functies, zoals montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Het apparaat beschikt over een boostmodus voor extra vermogen. De drukniveaus kunnen op het G 180 Q Smart Control spuitpistool met LCD-display worden ingesteld of met behulp van de toepassingsadviseur via de app naar het spuitpistool worden overgebracht. Andere uitrustingsdetails zijn de 3-in-1 Multi Jet spuitlans voor een breed scala aan toepassingen zonder dat je van spuitlans hoeft te wisselen, de PremiumFlex-slang, het Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem, de hoogwaardige aluminium telescoopsteel en de parkeerstand voor gemakkelijk toegankelijke accessoires. Inclusief eco!Booster Kit met de eco!Booster en 1 liter universele reiniger voor een efficiënte reiniging. De eco!Booster is ideaal voor kwetsbare oppervlakken en bespaart water, energie en tijd dankzij een 50 procent hogere reinigingsprestatie invergelijking met de standaard vlakstraal.
Kenmerken en voordelen
Smart Control pistool met boostmodus en 3-in-1 multi-jet spuitlansHogedrukpistool met LCD-display en knoppen voor het doseren van druk of reinigingsmiddel. Inclusief boostmodus voor extra kracht tegen hardnekkig vuil. De roterende 3-in-1 Multi jet bestaat uit drie verschillende nozzles voor eenvoudig wisselen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Met de eco! booster: 50 % hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de vlakke straal, 50 % hogere water- en energie-efficiëntie*.Grondig, snel en duurzamer schoonmaken. Water- en energiebesparing
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Waargenomen volumereductie
- Aangenaam geluid van de toepassing**
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|17,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|24
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|458 x 330 x 669
* Gebaseerd op 50 % meer oppervlakte die kan worden gereinigd met dezelfde hoeveelheid energie en water in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher. Bevestigd door een onafhankelijk testinstituut. /
** Vergelijking met het waargenomen volume bij gebruik van de standaard vlakstraal van Kärcher
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- eco!Booster
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Telescoopgreep
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Terrassen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Schuttingen
- Gevel
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Auto's
- Campers en caravans
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 7 Smart Control Flex eco!Booster
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.