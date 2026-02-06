Hogedrukreiniger K 2 Premium Car & Home
De K 2 Premium Car & Home is ideaal voor lichte vervuiling rondom het huis. Inclusief reinigingsmiddeltank, wasborstel, 0,3 l schuimsproeier, autoshampoo, T 150 oppervlaktereiniger, reinigingsmiddeltank en Patio & Deck reinigingsmiddel.
De K 2 Premium Car & Home is voorzien van een praktische reinigingsmiddeltank. De hogedrukreiniger is ideaal voor het reinigen van vieze fietsen, tuinmeubilair en tuingereedschap met aangekoekte modder. De Home Kit voor efficiënte oppervlaktereiniging rondom het huis en de Car Kit voor perfecte reiniging van auto's maken van dit apparaat de perfecte allrounder. De Home Kit is inclusief de T 150 oppervlaktereiniger en 500 ml Patio & Deck reinigingsmiddel. De Car Kit is inclusief wasborstel voor het verwijderen van grauwsluier, een 0,3-liter schuimsproeier voor schuim dat goed hecht aan het oppervlak en het vuil oplost, en 500 ml autoshampoo. Wordt daarnaast geleverd met een hogedrukpistool, 6 m hogedrukslang, Vario Power spuitlans (VPS) met eenvoudige drukregeling, vuilfrees met roterende puntstraal en waterfilter.
Kenmerken en voordelen
Nette opberging aan de haak
- Royale haak om de slang en kabels netjes aan het apparaat op te bergen.
Oplossing voor een schone tank
- Met het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
Axiale pomp met drie zuigers
- Volledig onderhoudsvrij.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1,4
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|242 x 280 x 783
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Car kit: Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Tank
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 2 Premium Car & Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.