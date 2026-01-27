Hogedrukreiniger K 3 Classic

De K 3 Classic met telescoopsteel is bijzonder effectief bij lichter vuil rondom het terrein. Bovendien is hij ultracompact, gemakkelijk te vervoeren en gemakkelijk op te bergen.

Ondanks zijn compacte afmetingen levert de K 3 Classic toch het volledige vermogen van een hogedrukreiniger. Bovendien zorgt de aluminium telescopische handgreep ervoor dat hij ruimtebesparend kan worden opgeborgen en dat hij uiterst draagbaar en flexibel is. Met een Quick Connect-pistool, 6 meter hogedrukslang, Vario Power-spuitlans, vuilfrees en waterfilter is de K 3 Classic geschikt voor incidenteel gebruik bij licht vuil op tuinmeubelen, tuingereedschap, fietsen en elders in de omgeving. De oppervlakteprestatie bedraagt 25 m²/u.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 3 Classic: Slangopbergsystemen op de voorkant
Slangopbergsystemen op de voorkant
De slang kan gemakkelijk worden opgehangen op de voorkant.
Hogedrukreiniger K 3 Classic: Telescoopgreep
Telescoopgreep
De aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Hogedrukreiniger K 3 Classic: Reinigingsmiddel gebruik
Reinigingsmiddel gebruik
Zuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
  • Spuitlansen zijn altijd binnen handbereik en na het reinigen kan alles compact op het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Wateropbrengst (l/u) 380
Oppervlakteprestatie (m²/u) 25
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,6
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 4,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5,9
Afmetingen (L × B × H) (mm) 264 x 256 x 450

Verpakkingsinhoud

  • Hogedrukpistool: G 120 Q
  • Variopower Jet
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 6 m
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
  • Telescoopgreep
  • Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
