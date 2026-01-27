Hogedrukreiniger K 7 WCM FJ Home
De K 7 WCM FJ Home hogedrukreiniger met watergekoelde motor verwijdert effectief en krachtig vuil van terrassen of auto's. Incl. foam jet & home kit.
Krachtige reiniging die u zal overtuigen! De K 7 WCM FJ Home is de ideale (schoonmaak)partner voor veelvuldig gebruik en zware vervuiling: Met zijn krachtige, watergekoelde motor maakt hij een einde aan vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en grotere auto's. De Home Kit zorgt voor een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken rondom het huis en bevat de T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger. Incl. foam jet en 1 liter autoshampoo voor maximaal vuiloplossend vermogen. Om oppervlakken bijzonder effectief en voorzichtig te reinigen, kan de Vario Power-straalpijp (VPS) worden aangepast door deze gewoon te draaien. Andere functies zijn onder andere de vuilfrees met roterende puntstraal, die zorgt voor een compromisloos schoonmaaksucces, zelfs bij hardnekkig vuil. Een ingebouwd waterfilter beschermt de pomp ook betrouwbaar tegen vuildeeltjes. Alle meegeleverde accessoires kunnen ook gemakkelijk direct op het apparaat worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Netjes en opgeruimdDe slang, spuitlans, spuitpistool en kabel kunnen direct bij het apparaat worden opgeborgen.
Quick Connect systeemDe hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|17,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|26
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|369 x 355 x 946
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 7, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Reinigingsmiddelen: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Variopower Jet
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Watergekoelde motor
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Trapjes en stoepen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Auto's
- Campers en caravans
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Fietsen