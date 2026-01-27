Krachtige reiniging die u zal overtuigen! De K 7 WCM FJ Home is de ideale (schoonmaak)partner voor veelvuldig gebruik en zware vervuiling: Met zijn krachtige, watergekoelde motor maakt hij een einde aan vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en grotere auto's. De Home Kit zorgt voor een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken rondom het huis en bevat de T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger. Incl. foam jet en 1 liter autoshampoo voor maximaal vuiloplossend vermogen. Om oppervlakken bijzonder effectief en voorzichtig te reinigen, kan de Vario Power-straalpijp (VPS) worden aangepast door deze gewoon te draaien. Andere functies zijn onder andere de vuilfrees met roterende puntstraal, die zorgt voor een compromisloos schoonmaaksucces, zelfs bij hardnekkig vuil. Een ingebouwd waterfilter beschermt de pomp ook betrouwbaar tegen vuildeeltjes. Alle meegeleverde accessoires kunnen ook gemakkelijk direct op het apparaat worden opgeborgen.